VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 Der VfB zeigt Schwächen – aber auch eine neue Qualität
Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ist noch nicht konstant genug. Dennoch gibt es eine positive Erkenntnis, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Es ist eine schöne Vorstellung, dass der VfB Stuttgart auch solche Spiele wie beim FSV Mainz 05 gewinnt. Womöglich noch souverän und am liebsten mit spielerischer Leichtigkeit. Doch dann würde es sich um den unangefochtenen Spitzenreiter FC Bayern München handeln – und nicht um den Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kann die erwähnten Leistungen bringen. Immer wieder und immer öfter. Aber zur Realität gehört, dass sie über diese gewünschte Konstanz (noch) nicht verfügt.