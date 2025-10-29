VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 Selten in Gefahr – wie der VfB ins Achtelfinale einzog
Die Stuttgarter erreichen im DFB-Pokal die nächste Runde und geraten dabei in Mainz selten wirklich in Bedrängnis. Warum? Unsere Analyse.
In der Schlussphase war nochmals einiges an Abwehrarbeit gefragt für den VfB Stuttgart. Immer wieder flogen die Bälle des FSV Mainz 05 in den Strafraum, immer wieder aber bereinigte der VfB die Situationen letztlich souverän – und konnte sich so am Ende über einen glanzlosen, aber zugleich selten gefährdeten 2:0-Auswärtserfolg in der zweiten Runde des DFB-Pokals freuen. Und damit zugleich über den zweiten Sieg gegen die Rheinhessen innerhalb von vier Tagen nach dem 2:1 in der Bundesliga zuvor. „In diesem Stadion ist es immer hitzig, der Platz war rutschig“, sagte Kapitän Atakan Karazor, „in Mainz ist es schwierig, wir mussten viele zweite Bälle gewinnen. Da haben wir uns aber reingeschmissen und alles gegeben.“