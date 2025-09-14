 
VfB Stuttgart beim SC Freiburg Der VfB neigt wieder zur Selbstzufriedenheit

VfB Stuttgart beim SC Freiburg: Der VfB neigt wieder zur Selbstzufriedenheit
10
Am Boden: die Niederlage in Freiburg schmerzt den VfB-Torschützen Ermedin Demirovic besonders. Foto: Baumann

Nach der Niederlage in Freiburg stellt sich beim Pokalsieger die Frage, was für eine Mannschaft er sein kann: Ein Spitzenteam oder eine Durchschnittself?

Sport: Carlos Ubina (cu)

Es hätte so schön sein können. Da stand Ermedin Demirovic mit dem Ball am Fuß im Strafraum, umringt von Abwehrkräften des SC Freiburg. Geschickt schirmte der Stürmer des VfB Stuttgart mit dem Rücken zum Tor das Spielgerät ab. Es schien kein Durchkommen zu geben. Bis Demirovic intuitiv das Nadelöhr erkannte, durch das die Kugel musste – per Hacke, da weder Raum noch Zeit für eine Drehung blieben.

 

Ein Traumtor möchte man sagen, das für den Bosnier aber zum albtraumhaften Deja-vu geworden ist. Denn der Pokalsieger unterlag in der Fußball-Bundesliga mit 1:3. Wie vor einem Jahr im voll besetzten Europa-Park-Stadion, als der VfB ebenfalls durch einen spektakulären Treffer von Demirovic in Führung gegangen war und am Ende mit dem gleichen Ergebnis enttäuscht zurück nach Hause fuhr.

Da tun sich also Parallelen auf, zumal der VfB wieder die Kontrolle und dadurch das Spiel verloren hat. Auch, weil sich die Mannschaft offensichtlich in der Rolle gefällt, die spielerisch bessere zu sein – vermeintlich. Denn daraus erwächst bei den Stuttgartern seit Längerem nicht das nötige Selbstvertrauen, sondern vielmehr ein unnötiger Hang zur Selbstzufriedenheit. Gemäß dem Motto: Wir schaffen das, auch ohne die Intensität und Körperlichkeit des Gegners bedingungslos anzunehmen und selbst entschlossen auf Sieg zu spielen.

Diesmal drehten die Joker Igor Martanovic (81./90.+2, Foulelfmeter) und Derry Scherhant (86.) die Partie zu Gunsten der Freiburger, die alles andere als Breisgau-Brasilianer sind. Das Team von Sportclub-Coach Julian Schuster nutzt nur ein Stilmittel: den hohen, langen Schlag nach vorne. Spät brachten die Attacken die Gäste ins Wanken, aber nicht zu spät, um die VfB-Defensive vollends zu kippen und Frust beim Mittelstürmer auszulösen. „Die Niederlage tut brutal weh“, sagt Demirovic, „ich kann mich nicht über das Tor freuen, weil es letztlich nichts gebracht hat.“

Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist überhaupt nicht zufrieden. Foto: Baumann

So hinkt der VfB schon nach drei Spieltagen den eigenen Ansprüchen hinterher, weil es zusätzlich zur saisonübergreifenden Problematik in der noch jungen Ligarunde auswärts bereits zweimal schief gegangen ist und die Begegnungen in den fremden Arenen eines verbindet: Die Stuttgarter haben sich das Spiel des Gegners aufzwingen lassen. Nimmt man die erst im Elfmeterschießen gewonnene DFB-Pokalpartie beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig dazu sind es drei Spiele, in denen der VfB seine Spielstärke nicht durchbringen konnte.

„Ich dachte lange Zeit, das ist so ein Spiel, in dem wir einen dreckigen Sieg über die Ziellinie bringen können“, sagt Demirovic. Falsch gedacht. Das bloße Verteidigen der vielen langen Pässe genügte nicht mehr. Der Freiburger Druck stieg und die Stuttgarter Entlastung schwand.

„Unser Offensivspiel war nach der Führung nicht das, was wir gebraucht hätten, um die Freiburger weiter zu beschäftigen“, sagt der Trainer Sebastian Hoeneß. „Uns hat nach den Balleroberungen etwas der Mut und die Sauberkeit im Spiel nach vorne gefehlt“, ergänzt der Sportdirektor Christian Gentner. Zu wenig wurde in das eigene Spiel investiert – an Lauf- und Risikobereitschaft, an Konsequenz und Klarheit in den Aktionen. „Die Freiburger haben den Sieg wohl etwas mehr gewollt als wir“, sagt Demirovic.

Eine Haltungsfrage, die in Freiburg keineswegs an dem Angreifer selbst oder Maximilian Mittelstädt festzumachen war, die trotz engagierter Leistungen ausgewechselt wurden – wohl aber an anderen Spielern, die gerade in kritischen Phasen vorangehen sollen. Wie Angelo Stiller und Atakan Karazor im zentralen Mittelfeld. Nur: genau dann gibt es auf dem Platz zu wenig Führung und dadurch zu wenig Halt. „Wir müssen uns schon hinterfragen, warum wir nur bis zur 80. Minute gut verteidigt haben“, sagt Karazor, „wir wollen bis zum Schluss gut verteidigen. Ich bin sicher, dass wir das auch wieder hinbekommen.“ Selbstkritisch fordert der Kapitän inmitten des andauernden Reifeprozesses dafür die Grundtugenden ein: „Jeder muss für den anderen laufen.“

Offenbar ist das nicht mehr der Fall. Und Hoeneß äußert auch deshalb deutliche Kritik. „Wir sind überhaupt nicht zufrieden“, sagt der Trainer, „wir müssen bei den letzten Minuten des Spiels und den späten Gegentoren ansetzen, um unsere Stärken wieder herauszuarbeiten.“ Bereits am Freitagabend soll es im Heimspiel gegen den FC St. Pauli besser laufen. Verbunden mit der Debatte, was für eine Mannschaft der VfB eigentlich sein kann oder sein will. Ein Spitzenteam, wenn er sich für Höhepunktspiele wie während der vergangenen Pokalrunde motiviert – oder eine Durchschnittself, wenn er im Bundesliga-Alltag mit einem schönen Spielansatz und schicken Toren verliert?

