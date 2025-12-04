VfB Stuttgart beim VfL Bochum Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung
Die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß steht im Viertelfinale des DFB-Pokals – das stärkt sie gleich doppelt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Abhaken. Und weiter. Der VfB Stuttgart hat das DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum mit 2:0 gewonnen und steht nun im Viertelfinale. Das ist zum einen gut für den Moment, weil der Fußball-Bundesligist nun gestärkt in die Begegnung mit dem FC Bayern München am Samstag geht. Zum anderen erlaubt das Weiterkommen Träume von der Titelverteidigung in Berlin, weil der VfB im Cupwettbewerb überwintert. So schließt der Pokalsieger den Auswärtsblock mit vier Partien auf fremden Plätzen nacheinander durchaus mit einer akzeptablen Bilanz ab - mit zwei Siegen, einem Unentschieden und der bitteren Niederlage in Hamburg.