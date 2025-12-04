 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung

VfB Stuttgart beim VfL Bochum Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung

VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung
18
Beim VfB Stuttgart sind Träume vom Pokalsieg weiter erlaubt. Sebastian Hoeneß hat mit seinem Team das Viertelfinale erreicht. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß steht im Viertelfinale des DFB-Pokals – das stärkt sie gleich doppelt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Abhaken. Und weiter. Der VfB Stuttgart hat das DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum mit 2:0 gewonnen und steht nun im Viertelfinale. Das ist zum einen gut für den Moment, weil der Fußball-Bundesligist nun gestärkt in die Begegnung mit dem FC Bayern München am Samstag geht. Zum anderen erlaubt das Weiterkommen Träume von der Titelverteidigung in Berlin, weil der VfB im Cupwettbewerb überwintert. So schließt der Pokalsieger den Auswärtsblock mit vier Partien auf fremden Plätzen nacheinander durchaus mit einer akzeptablen Bilanz ab - mit zwei Siegen, einem Unentschieden und der bitteren Niederlage in Hamburg.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB hat im DFB-Pokal beim VfL Bochum 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Doch gerade das 1:2 vom Volkspark am vergangenen Sonntag wirkt noch nach, weil der VfB die Chance verpasst hat, sich etwas weiter oben in der Tabelle festzusetzen. Das zeigt, dass die Stuttgarter noch nicht den natürlichen Anspruch erheben können, ein Spitzenteam zu sein. Aber der anschließende Auftritt in Bochum zeigt auch, dass sich die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in Bestbesetzung auf dem Weg dorthin befindet.

Der VfB hat den günstigen Spielverlauf mit Eigentor von Philipp Strompf und Roter Karte für den gleichen Spieler noch im ersten Abschnitt für sich genutzt und mit dem Tor zum 2:0 durch Deniz Undav alles klar gemacht. Das war in Summe dann solide und souverän gegen den aufstrebenden Zweitligisten – ohne zu glänzen.

Das war auch nicht nötig. Denn nach zuvor drei intensiven Auswärtsspielen samt der Reisestrapazen gehört es zum Lerneffekt, im vierten Aufeinandertreffen Kräfte zu schonen, wenn es möglich erscheint. Das ist diesmal gelungen. Die Stuttgarter haben in keiner Situation die Kontrolle verloren und stellen sich jetzt der Herausforderung, die aus München kommt und im Augenblick das Maß aller Dinge im deutschen Fußball darstellt.

Weitere Themen

VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung

VfB Stuttgart beim VfL Bochum Der VfB erlaubt sich Träume von der Titelverteidigung

Die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß steht im Viertelfinale des DFB-Pokals – das stärkt sie gleich doppelt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Pechvogel und Dauer-Torschütze – wie der VfB in Viertelfinale eingezogen ist

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Pechvogel und Dauer-Torschütze – wie der VfB in Viertelfinale eingezogen ist

Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals und darf weiter von der Titelverteidigung träumen. Wie kam es zum Sieg beim VfL Bochum? Unsere Analyse.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart beim VfL Bochum: Sven Mislintat verfolgt VfB-Spiel im Gästeblock

VfB Stuttgart beim VfL Bochum Sven Mislintat verfolgt VfB-Spiel im Gästeblock

Der frühere Stuttgarter Sportdirektor schaute am Mittwochabend bei der Partie seines Ex-Clubs vorbei – im Fanblock und auf der Haupttribüne.
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart beim VfL Bochum: „Für mich war es eine klare Rote Karte“

VfB Stuttgart beim VfL Bochum „Für mich war es eine klare Rote Karte“

Nach dem 2:0 des VfB Stuttgart beim VfL Bochum haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von David Scheu, Carlos Ubina und Dirk Preiß
Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB hat im DFB-Pokal beim VfL Bochum 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.
Von Carlos Ubina und David Scheu
DFB Pokal: Eigentor und Rot für Bochums Strompf: VfB im Pokal weiter

DFB Pokal Eigentor und Rot für Bochums Strompf: VfB im Pokal weiter

Zweitligist Bochum spielt gegen Europacup-Teilnehmer Stuttgart nicht schlecht, schwächt sich jedoch selbst. Der VfB kann weiter vom erneuten Pokalfinale in Berlin träumen.
DFB Pokal: Der VfB Stuttgart schlägt den VfL Bochum – das Spiel im Ticker zum Nachlesen

DFB Pokal Der VfB Stuttgart schlägt den VfL Bochum – das Spiel im Ticker zum Nachlesen

Der VfB Stuttgart gewinnt 2:0 gegen den VfL Bochum. Die Highlights des Spiels hier im Ticker zum Nachlesen.
Von Sportredaktion
VfB Stuttgart Transfermarkt: VfB auf europäischem Spitzenplatz im Transfergeschäft

VfB Stuttgart Transfermarkt VfB auf europäischem Spitzenplatz im Transfergeschäft

Der VfB Stuttgart hat in den letzten Jahren auf dem Transfermarkt sehr gut gearbeitet. Wie gut, das zeigen aktuelle Erhebungen des International Centre for Sports Studies (CIES).
Von Philipp Maisel
Nach den Vorkommnissen in Deventer: „UEFA, es reicht!“ – VfB-Fanclubs organisieren Petition gegen Polizeigewalt

Nach den Vorkommnissen in Deventer „UEFA, es reicht!“ – VfB-Fanclubs organisieren Petition gegen Polizeigewalt

Nach den Ausschreitungen in Deventer wenden sich die Fanclubs des VfB Stuttgart in einer Petition gegen Polizeigewalt mit einem Appell an die Fußballverbände.
Von Cedric Stedler
VfB Stuttgart: Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

VfB Stuttgart Diese Kneipen und Bars zeigen VfB-Spiele live

Keine VfB-Tickets? Die Alternative lautet: Spiele des VfB Stuttgart live in Bars und Kneipen per Livestream (Sky, DAZN, RTL+) in Stuttgart und der Region schauen. Eine Übersicht.
Von Michael Bosch, Christian Pavlic und Philipp Maisel
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Kommentar DFB-Pokal VfL Bochum FC Bayern München Bundesliga Video
 
 