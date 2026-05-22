VfB Stuttgart gegen Bayern: Zum Pokalfinale bauen zwei Jungs ihr eigenes Stadion

Mehr als eine Woche lang haben Oskar und Jakob Essig an ihrem Werk geschafft: Aus Kapla-Steinen, Schaumstoff und Draht besteht das Berliner Olympiastadion, das die acht und fünf Jahre alten Brüder zum Pokalfinale des Deutschen Fußballbundes präsentieren. Dass die beiden „große Fußballfans sind“, wie ihre Mutter Nicole Essig sagt, ist nicht zu übersehen. Oskar, der Ältere, steht allerdings auf der Seite von Bayern München wie sein Vater und Jakobs Herz schlägt für den VfB Stuttgart. Der Jüngere spielt aktiv Fußball im Weissacher Ortsteil Flacht, wo die Familie wohnt, und trainiert einmal in der Woche in einer VfB-Schule für den Nachwuchs. Obwohl oder gerade weil ihre Mannschaften gegeneinander antreten, inspirierte sie das Spiel um den DFB-Pokal zu einer Gemeinschaftsarbeit.

„Wir finden, das kann sich sehen lassen.“ Nicole Essig, stolze Mutter der zwei Bauherren „Sie bauen die ganze Zeit irgendwas“, sagt Nicole Essig über ihre Söhne. Vor zwei Jahren haben sie bereits eine Miniatur-Version der Münchner Allianz-Arena erschaffen. Dagegen erscheint das von 1934 bis 1936 in der Zeit des Nationalsozialismus erbaute Stadion etwas einfacher: Der Architekt Werner March ließ sich dafür von antiken Sportstätten und ihren klaren, geometrischen Formen inspirieren.

Wie die Profis erstellten auch Oskar und Jabo Essig zunächst einen Plan, gossen anschließend die einzelnen Spieler aus einer Gipsmischung und bauten schließlich Stück für Stück das Stadion auf. Fotos vom Berliner Original dienten als Vorlage. Der Boden besteht aus Grün angemalter Pappe, die eigentlich steinernen Seitenwände sind aus Holz, das Dach aus Schaumstoff, für die markanten Fahnenstangen verwendeten sie Holzspieße. Alles wurde mit Pinsel und Spraydosen akribisch angemalt und angesprüht. „Wir finden, das kann sich sehen lassen“, sagt die stolze Mutter.

Beim Finale wird das Kunstwerk zu einem Snack-Stadion

Wenn am Samstag um 20 Uhr die Live-Übertragung des Finales beginnt, werden die beiden Kinder natürlich vor dem Fernseher sitzen. Das selbst gebaute Olympiastadion wird dabei zum Einsatz kommen: Oskar und Jakob Essig haben es zu einem Snack-Stadion ausgebaut mit viel Platz im Innenraum für Schalen voller Gummibärchen und Schokoriegel. In dieser Funktion soll ihr Bauwerk künftig auch einen Nutzen haben. Als letzte Ergänzung platzierten die Baumeister im Kindergarten- und Grundschulalter vor dem Eingang noch zwei Stände. Im linken werden Pommes und Rote Würste für vier Euro verkauft, rechts gibt es Fanschals von beiden Mannschaften für zehn Euro.

Das fertige Stadion samt Verpflegungsständen. Foto: privat

Für die im Juni anstehende Weltmeisterschaft haben die Essigs bereits neue Pläne geschmiedet: Sie wollen eines der Stadien in Kanada, den Vereinigten Saaten oder Mexiko nachbauen. Die Auswahl haben sie bereits inspiziert, sich aber noch nicht für eines entschieden. Damit ist sicher gestellt, dass die Buben in den Pfingstferien beschäftigt sind.

Momentan konzentrieren sich Oskar und Jakob Essig aber ganz auf das anstehende Spiel: Ihr Plan für das Finale am Samstag sei es, wach zu bleiben, berichtet Nicole Essig über ihre jungen Fußballfans. Viermal durften die Schwaben den Pokal schon für sich beanspruchen, zuletzt im Vorjahr beim 4:2 gegen Arminia Bielefeld. Die anderen Siege liegen mit 1954, 1958 und 1997 schon weiter zurück. Für Oskar Essigs Mannschaft stehen die Chancen bekanntermaßen besser mit ihren 20 Pokalerfolgen in 25 Endspielen. Allerdings liegt ihr letzter Triumph schon sechs Jahre zurück.„Sie sind schon sehr gespannt, wer gewinnt“, sagt Nicole Essig über die Vorfreude ihrer Söhne.