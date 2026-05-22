VfB Stuttgart gegen Bayern: Zum Pokalfinale bauen zwei Jungs ihr eigenes Stadion

Mehr als eine Woche lang haben Oskar und Jakob Essig an ihrem Werk geschafft: Aus Kapla-Steinen, Schaumstoff und Draht besteht das Berliner Olympiastadion, das die acht und fünf Jahre alten Brüder zum Pokalfinale des Deutschen Fußballbundes präsentieren. Dass die beiden „große Fußballfans sind“, wie ihre Mutter Nicole Essig sagt, ist nicht zu übersehen. Oskar, der Ältere, steht allerdings auf der Seite von Bayern München wie sein Vater und Jakobs Herz schlägt für den VfB Stuttgart. Der Jüngere spielt aktiv Fußball im Weissacher Ortsteil Flacht, wo die Familie wohnt, und trainiert einmal in der Woche in einer VfB-Schule für den Nachwuchs. Obwohl oder gerade weil ihre Mannschaften gegeneinander antreten, inspirierte sie das Spiel um den DFB-Pokal zu einer Gemeinschaftsarbeit.