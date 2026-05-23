VfB Stuttgart gegen FC Bayern Auf der weiß-roten Torte fehlt nur die Sahne
Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat das DFB-Pokalfinale verloren, aber insgesamt an Stabilität gewonnen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat das DFB-Pokalfinale verloren, aber insgesamt an Stabilität gewonnen, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Die Enttäuschung ist im ersten Augenblick groß gewesen, und der Gang auf das Podium schwer, um die Silbermedaillen abzuholen. Aber das ist das Los des Verlierers im DFB-Pokalfinale – und dem VfB Stuttgart sind diese Erfahrungen diesmal nicht erspart geblieben. 0:3 gegen den FC Bayern München. Das klingt deutlich, doch im weiten Rund des Berliner Olympiastadions ging es zeitweise eng zu.