Die Stuttgarter empfangen an diesem Sonntag einen Abstiegskandidaten. Doch der Trainer schätzt die Gäste aus Niedersachsen deutlich stärker ein – und reagiert mit seiner Aufstellung.

Carlos Ubina 01.03.2026 - 06:00 Uhr

Sebastian Hoeneß hat sich eine kleine, verbale Anleihe bei seinem Kollegen Manuel Baum genommen. Der Trainer des FC Augsburg hat ja vor Kurzem über den VfL Wolfsburg gemeint, dass sich die Niedersachsen in der Tabelle der Fußball-Bundesliga irgendwie „verlaufen“ hätten. Falsch abgebogen, sozusagen. Denn der nächste Gegner des VfB Stuttgart steckt im Abstiegskampf, vielleicht sogar in einer Sackgasse – trotz der individuellen Qualität, die dem Team von Daniel Bauer bescheinigt wird.