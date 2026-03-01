 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt
11
Mit Knalleffekt: Jamie Leweling erzielt seine Ligatore Nummer sechs und sieben in der laufenden Saison. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Die Elf von Sebastian Hoeneß gewinnt mit 4:0 und untermauert ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Rang. Dabei glänzt vor allem die Offensive.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Noch einmal lief der Ball. Schnell und präzise. Von Angelo Stiller zu Atakan Karazor, der Tiago Tomas schickte. Noch ein Pass in die Tiefe – und Nikolas Nartey traf zum 4:0-Endstand in der Nachspielzeit. Leicht sah das aus, was der VfB Stuttgart an diesem Sonntagnachmittag bot. Beste Fußballunterhaltung. Mit Spielwitz und schönen Kombinationen, mit Tempo und sehenswerten Toren. Vor allem im ersten Abschnitt wurde der VfL Wolfsburg auseinandergenommen, was die Treffer von Doppeltorschütze Jamie Leweling (30./42.) und Deniz Undav (21.) belegen.

 

Der VfB ließ im Prinzip von der ersten Spielsekunde an keinen Zweifel daran, dass er der Herr in der MHP-Arena ist. Die Stuttgarter haben nun 29 von 36 möglichen Punkten im eigenen Stadion geholt und im Rennen um die Champions-League-Ränge in der Fußball-Bundesliga ihre Ambitionen untermauert. Mit dem Tabellenvierten ist zu rechnen. „Wir haben nach der Niederlage gegen Celtic Glasgow eine gute Reaktion gezeigt“, sagte Undav, „wir haben den Wolfsburgern keine wirkliche Chance gelassen und haben viel Offensivpower ins Spiel gebracht.“

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: WM-reifer Auftritt von Jamie Leweling – die Noten für die VfB-Profis

Einzelkritik zum VfB Stuttgart WM-reifer Auftritt von Jamie Leweling – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden – und hat den VfL Wolfsburg klar mit 4:0 (3:0) besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß veränderte seine Elf gegenüber dem 0:1 gegen Celtic am vergangenen Donnerstag auf fünf Positionen. Josha Vagnoman, Maximilian Mittelstädt, Chema, Badredine Bouanani und Tiago Tomas waren draußen. Jeff Chabot (Rückenbeschwerden) fiel wie Vagnoman (Oberschenkelprobleme) komplett aus. Innen- wie Außenverteidiger saßen in lässiger Zivilkleidung neben der Trainerbank.

Hoeneß setzte – wie so oft in dieser Saison – auf frische Kräfte und gegen die Wolfsburger wieder auf mehr Offensivqualität. Neben Ramon Hendriks (Abwehr) und Angelo Stiller (Mittelfeld) rückten Chris Führich, Bilal El Kahnnouss und Ermedin Demirovic in die Anfangsformation.

Deniz Undav jubelt nach seinem 50. Pflichtspieltor im VfB-Trikot. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Ein Trio, um das die Stuttgarter von der Konkurrenz beneidet werden, weil es im Zusammenspiel mit Undav für Tore steht. Und nach vorne ging es gleich gut los. Die Gastgeber machten Druck, und für Karazor ergab sich umgehend eine Möglichkeit (2.). Allerdings zählt der Kapitän nicht der schussstärksten Profis im Kader.

Die Stuttgarter blieben jedoch dran. Links dribbelte Führich, rechts sprintete Leweling. Beide suchten auch den Abschluss wie Führich, der Kamil Grabara prüfte (15.). Chancenlos war der VfL-Schlussmann jedoch beim 1:0 durch Undav. Ein Jubiläumstreffer, weil es das 50. Undav-Tor für den VfB war – und eine verdiente Führung, die aus der Spielfreude entsprang und auf einer neu sortierten Defensive fußte.

Hoeneß bot eine Dreierabwehrkette ohne Chef Chabot auf. Luca Jaquez übernahm den Mittelpart, flankiert von Ramon Hendriks und Finn Jeltsch. Gute Arbeit wurde da geleistet. Mit der Ausnahme der Ausrutscher von Jaquez und Hendriks, die erst Lovro Majer (42.) und dann Kento Shiogai (58.) unverhoffte Chancen eröffneten.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart II: Kein Ende des Auf und Ab

VfB Stuttgart II Kein Ende des Auf und Ab

Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart hängt im Mittelfeld der 3. Liga fest. Auch, weil das Auf und Ab einfach kein Ende finden mag.

Gewirbelt wurde beim VfB aber nach vorne. So schnell ging das vor dem 2:0, dass die Gäste aus Niedersachsen nicht mehr hinterherkamen. Demirovc, Undav, Führich – und am Ende der Kombination hatte Leweling keine Mühe, seinen sechsten Ligatreffer in dieser Saison zu erzielen (30.). Ebenso sehenswert, aber auf individueller Qualität basierend war sein nächstes Tor: im Dropkick mit dem linken Fuß, der leicht abgefälscht ins Netz rauschte (42.).

Klar, nach der Pause nahm der VfB das Tempo etwas heraus. Dennoch behielt die Hoeneß-Elf die Kontrolle über eine Begegnung, die fast schon einen Klassenunterschied offenbarte. Die Wolfsburger sind in diesem Jahr noch sieglos und haben bereits 53 Gegentore in der laufenden Spielrunde hinnehmen müssen. Die Stuttgarter haben hingegen von den vergangenen elf Ligapartien nur eine verloren. Und sie haben mit 48 Toren die viertmeisten erzielt.

Gegen den Tabellenvorletzten lief dann nur Demirovic einem persönlichen Erfolgserlebnis hinterher. Der VfB-Stürmer wollte unbedingt noch sein Torkonto erhöhen. Er war auch in einigen Szenen knapp davor. Wie beim Schuss des Bosniers, den Grabara abwehrte (83.). Bei allem Engagement klappte es jedoch nicht mehr. Das war zu verschmerzen – und am Samstag kann Demirovic in Mainz den nächsten Anlauf unternehmen.

Weitere Themen

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart: „Mit Sixseven Ballbesitz zum Erfolg“

Fanreaktionen zum VfB Stuttgart „Mit Sixseven Ballbesitz zum Erfolg“

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg souverän gewonnen. Wie verfolgten die Fans auf Social Media das Spiel?
Von Robert Korell
VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Wie der VfB die Wölfe schwindelig spielt

Die Elf von Sebastian Hoeneß gewinnt mit 4:0 und untermauert ihre Ambitionen auf einen Champions-League-Rang. Dabei glänzt vor allem die Offensive.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Bilal El Khannouss fehlt im nächsten Ligaspiel

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Stimmen zum VfB Stuttgart: „Ich bin froh, dass Jamie die Dinger macht“

Stimmen zum VfB Stuttgart „Ich bin froh, dass Jamie die Dinger macht“

Nach dem souveränen 4:0-Sieg des VfB Stuttgart über den VfL Wolfsburg haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.
Von Robert Korell, Heiko Hinrichsen und Philipp Maisel
VfB Stuttgart gegen Wolfsburg: VfB brilliert gegen schwache „Wölfe“

VfB Stuttgart gegen Wolfsburg VfB brilliert gegen schwache „Wölfe“

Ein hilfloser VfL hat gegen einen starken VfB Stuttgart keine Chance. Die Krise verschärft sich damit. Die Schwaben dürfen indes von der Champions League träumen.
Spielerbewertung VfB Stuttgart: Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Spielerbewertung VfB Stuttgart Vergeben Sie Noten für die Weiß-Roten

Die Spieler des VfB Stuttgart in der Einzelkritik: Wer war gut, wer nicht? Auch Sie können jedem VfB-Profi eine Note geben. Machen Sie mit!
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Das Spiel im Liveticker

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Das Spiel im Liveticker

Der VfB Stuttgart spielt gegen den VfL Wolfsburg. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.
Von Sportredaktion
VfB Stuttgart II: Kein Ende des Auf und Ab

VfB Stuttgart II Kein Ende des Auf und Ab

Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart hängt im Mittelfeld der 3. Liga fest. Auch, weil das Auf und Ab einfach kein Ende finden mag.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Freier Ticketverkauf und erschwerte Anreise – alles Wissenswerte zum VfB-Spiel

VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg Freier Ticketverkauf und erschwerte Anreise – alles Wissenswerte zum VfB-Spiel

Was ist bei der An- und Abreise zu beachten? Was darf man mit ins Stadion nehmen und was nicht? Die wichtigsten Informationen rund um das anstehende VfB-Heimspiel.
Von Philipp Maisel
WhatsApp VfB Stuttgart: Der MeinVfB-WhatsApp-Kanal – schon dabei?

WhatsApp VfB Stuttgart Der MeinVfB-WhatsApp-Kanal – schon dabei?

Exklusive Einblicke und Nachrichten zum VfB erfahren bisher rund 53.000 Abonnenten unseres WhatsApp-Kanals. Jetzt abonnieren und nichts mehr verpassen.
Von unserer Redaktion
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga Jamie Leweling Deniz Undav
 
 