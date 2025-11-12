VfB Stuttgart Gesamt-Marktwert des VfB – Aufschwung in eine neue Dimension
Der Stuttgarter Kaderwert liegt so hoch wie noch nie. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth äußert sich zum Erfolgsmodell.
Der Stuttgarter Kaderwert liegt so hoch wie noch nie. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth äußert sich zum Erfolgsmodell.
Das Geschäft mit der Hoffnung läuft. Wunderbar zu sehen, wenn El Bilal Khannouss mit dem Ball am Fuß antritt. Energisch und elegant. Trick- und temporeich. Dazu torgefährlich. Der Offensivspieler des VfB Stuttgart ist mit seinen 21 Jahren ein Versprechen auf die Zukunft.