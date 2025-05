VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Der VfB-Faktor in der Hauptstadt – eine spezielle Spurensuche in Berlin

Der Abend des 24. Mai soll am Ende ein Aufbruch sein. In eine Partynacht in der Hauptstadt. Und in eine weitere Europatour in der nächsten Saison. Der VfB Stuttgart kann am Samstagabend im Berliner Olympiastadion im Finale gegen Arminia Bielefeld den DFB-Pokal gewinnen – und damit auch die Qualifikation für die Europa League klarmachen. Aufbruch also. Aber: Die Reise nach Berlin ist für einige im Stuttgarter Team auch eine Rückkehr. Beim VfB jedenfalls gibt es einige Verbindungen zur Bundeshauptstadt. Oft, aber nicht immer liegen sie in der Vergangenheit. Eine Spurensuche.