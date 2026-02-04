VfB Stuttgart im DFB-Pokal Erst mühsam, dann deutlich – wie der VfB das Halbfinale klarmachte
Die Stuttgarter tun sich bei Holstein Kiel lange schwer, ziehen dann aber dank einer Leistungssteigerung verdient ins Halbfinale ein. Unsere Analyse.
Die Stuttgarter tun sich bei Holstein Kiel lange schwer, ziehen dann aber dank einer Leistungssteigerung verdient ins Halbfinale ein. Unsere Analyse.
Sebastian Hoeneß ballte die Faust, klatschte mit seinen Spielern ab und jubelte dick eingepackt im eiskalten Holstein-Stadion: Am Ende konnte sich der Trainer des VfB Stuttgart über einen klaren 3:0-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals beim Zweitligisten Holstein Kiel freuen.