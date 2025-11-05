Der Pokalsieger erwartet im Europacup das Team aus Rotterdam. Für den Ex-Profi Markus Elmer ist das eine Begegnung mit der eigenen Vergangenheit.
05.11.2025 - 06:00 Uhr
Es ist viel auf dem Spiel gestanden. Damals, vor mehr als 50 Jahren – und Markus Elmer erinnert sich noch gut an das erste Uefa-Cup-Duell des VfB Stuttgart mit Feyenoord Rotterdam. Es war der 10. April 1974 und das Stadion De Kuip mit 63 000 Zuschauern bis auf den letzten Platz besetzt. „Ich hatte mir erst kurz zuvor einen Stammplatz in der Mannschaft erkämpft und somit war es mein erstes großes Spiel auf internationaler Bühne von Beginn an“, erzählt der Ex-Profi des VfB vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL).