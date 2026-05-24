VfB Stuttgart Nicht nur die Undav-Frage ist zu klären
Der Traditionsverein blickt auf eine außergewöhnliche Saison zurück, doch beim Blick in die Zukunft ergeben sich einige kritische Punkte.
Der Traditionsverein blickt auf eine außergewöhnliche Saison zurück, doch beim Blick in die Zukunft ergeben sich einige kritische Punkte.
Der Unterschied verdeutlicht sich in nur einer Szene. Michael Olise hat den Ball am Fuß. Vor ihm baut sich Ramon Hendriks auf. Der VfB-Verteidiger hat bis zu diesem Moment stark gegen den Flügelstürmer des FC Bayern gespielt. Dann kommt die Finte des Franzosen, danach die Flanke. Mit dem rechten Fuß. Ungewöhnlich – und doch landet der Ball genau bei Harry Kane. Kopfball, 1:0 – der Anfang vom Ende beim DFB-Pokalfinale für die Stuttgarter. Beim Abpfiff im Berliner Olympiastadion heißt es aus VfB-Sicht 0:3 durch zwei weitere Kane-Treffer. „Schlicht Weltklasse“, sagt Trainer Sebastian Hoeneß, dessen Elf in vergleichbaren Situationen ihre Gelegenheiten auslässt.