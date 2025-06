VfB Stuttgart: Rückzug und vorzeitiger Abschied – VfB-Führungsriege in Bewegung

Beim Bundesligisten bahnen sich sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat Personalwechsel an – der Finanzchef soll gehen und auch bei Mercedes tut sich was.

Der VfB Stuttgart zieht durchs Ländle – mit Mannschaftsbus und DFB-Pokal, mit Mitmachaktionen und Gewinnspielen. Um den Fans nah zu sein und sich als Verein zum Anfassen zu präsentieren. Zweite Station der Sommertour ist am Sonntag Schorndorf gewesen. Beste Stimmung herrschte bei heißen Temperaturen und auch Dietmar Allgaier war vor Ort. Wie so oft. Der Präsident mag es, sich unter die Menschen zu mischen. Zuvor war der Vereinschef mit seinen Mitstreitern aber an anderen Stellen gefragt. Im Hintergrund und nicht auf offener Bühne. Denn beim Fußball-Bundesligisten bahnen sich Personalwechsel an, im Vorstand und im Aufsichtsrat.