Ob Hochrheinbahn, Südbahn oder S-Bahn Stuttgart: Bauarbeiten bringen 2026 erhebliche Einschränkungen für Pendler und Reisende. Hier gibt es die wichtigsten Informationen im Überblick.

Bahnreisende müssen sich 2026 wieder in Geduld üben. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr stehen größere Bauarbeiten in Baden-Württemberg an. In der Folge kommt es zu Schienenersatzverkehr, Verspätungen, Umleitungen oder kompletten Ausfällen. Eine Übersicht über die wichtigsten Großbaustellen:

Elektrifizierung der Hochrheinbahn Pendler und Reisende müssen sich auf der Hochrheinbahn zwischen Basel und dem badischen Erzingen bis Ende 2027 auf Baustellen und weitreichende Streckensperrungen einstellen. Los ging es bereits im September.

Ab 26. April 2026 ist vorgesehen, die Hochrheinbahn zwischen Rheinfelden und Erzingen für die Bauarbeiten zu sperren, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Abschnitt Waldshut – Erzingen soll im Frühjahr 2027, der Abschnitt Rheinfelden – Waldshut im Sommer 2027 wieder für den Bahnverkehr geöffnet werden.

Die Linie im Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz wird elektrifiziert. Die Kosten für den Ausbau der rund 75 Kilometer langen Verbindung wurden bisher mit 434 Millionen Euro veranschlagt.

Drei Brücken der Südbahn werden erneuert

Für die Erneuerung von drei Brücken wird die Strecke zwischen Friedrichshafen und Ravensburg vom 6. März (abends) bis 8. Juni 2026 (zum Betriebsstart) gesperrt. Die Zeit wird zugleich für weitere Instandhaltungsmaßnahmen genutzt.

Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart

Im Rahmen von Stuttgart 21 wird der Bahnknoten in Stuttgart als erster bundesweit komplett digitalisiert. Züge des Fern- und Regionalverkehrs sowie S-Bahnen sollen dann mit dem digitalen Zugsicherungssystem ETCS fahren - und zwar nur damit. Klassische Lichtsignale werden im Stuttgarter Bahnknoten nicht mehr verbaut. Die Arbeiten gestalten sich aber komplizierter als gedacht.

Die Bauarbeiten und die Modernisierung an der S-Bahn-Stammstrecke zwischen den Halten Stuttgart Hauptbahnhof (tief) und Stuttgart-Vaihingen gehen weiter. Während der Sommerferien vom 20. Juli 2026 bis 11. September 2026 soll die Strecke mit moderner Leit- und Sicherungstechnik ausgestattet werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Weitere Sperrungen abseits der Stuttgarter Stammstrecke

In der Region Stuttgart kommt es neben der Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke zu größeren Einschränkungen für die S-Bahn-Fahrgäste in den Bereichen Stuttgart-Bad Cannstatt, Stuttgart-Untertürkheim sowie auf den Fildern.

Schon von Ende Februar bis Ende März 2026 kommt es aufgrund von Bauarbeiten teilweise zu Fahrplanänderungen im S-Bahn, Regional- und Fernverkehr in den Abschnitten zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Fellbach sowie Stuttgart-Untertürkheim. Ebenfalls kommt es in diesen Bereichen im April 2026 (über Ostern) sowie von Anfang Juni 2026 an bis Anfang Juli 2026 zu Bauarbeiten mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Auf den Fildern sind zwischen Stuttgart-Rohr und Goldberg an sechs Wochenenden im Zeitraum von Mitte Januar 2026 an bis Ende Februar 2026 ebenfalls Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart (DKS) vorgesehen. Voraussichtlich im April 2026 sowie später im Jahr im Oktober und November seien weitere Kabeltiefbauarbeiten auf den Fildern geplant.

Neues Stellwerk am Hauptbahnhof Ulm

Eigentlich wollte die Deutsche Bahn Anfang des Jahres für die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks den Hauptbahnhof der Stadt länger vom Netz abkoppeln. Doch das ist vom Tisch. Nun wird er zwischen Dienstag, 13. Januar 2026, 0.00 Uhr, und Montag, 19. Januar 2026, 4.00 Uhr von Fernverkehrszügen nicht angefahren. Die Baumaßnahmen seien so optimiert worden, dass ein eingeschränkter Regionalverkehr möglich bleibe, teilte das Unternehmen mit. Es werde über weitere notwendige Sperrungen informiert.

Die Aufteilung auf mehrere Sperrphasen wurde früheren Angaben zufolge möglich, weil man das Layout des Stellwerks nochmals optimiert habe und die Abläufe zur Inbetriebnahme neu organisiere.

Erneuerung der Brenzbahn

Die Brenzbahn ist eine eingleisige und bislang nicht elektrifizierte Strecke zwischen Aalen, Heidenheim, Langenau und Ulm. Sie gilt als wichtige Verkehrsachse in der Region Ostwürttemberg. Hier wird in den Sommerferien die Eisenbahnbrücke bei Heidenheim erneuert und dafür der Abschnitt zwischen Heidenheim und Herbrechtingen gesperrt. Die Strecke soll langfristig elektrifiziert und ausgebaut werden.