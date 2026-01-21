Bereits im vergangenen Jahr sind im Stuttgarter Stadtbezirk Sillenbuch mehrere Kinder im Umfeld von Schulen von Fremden angegangen worden. Jetzt gibt es zwei weitere Fälle.
21.01.2026 - 11:07 Uhr
Als ein achtjähriges Mädchen am vergangenen Freitagnachmittag in Stuttgart-Sillenbuch unterwegs ist, wird es von einem fremden Mann angesprochen. Der Vorfall spielt sich in der Mendelssohnstraße ab, nicht weit von der Deutsch-Französischen Grundschule entfernt, die die Drittklässlerin besucht. Gegen 16.30 Uhr tritt der Mann an das Kind heran.