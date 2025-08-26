Katzenhilfe und Tierheim fordern schon lange eine Katzenschutzverordnung für Stuttgart. Andere Kommunen haben sie längst. Jetzt erarbeitet die Stadt einen Vorschlag.
26.08.2025 - 11:53 Uhr
Sie sind die Lieblinge vieler Familien – doch sie vermehren sich in Stuttgart auch unkontrolliert: Katzen, die nicht kastriert sind, haben reichlich Nachwuchs. Tierheim und Katzenhilfe schlagen deshalb Alarm. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Anträge aus dem Gemeinderat zu einer Katzenschutzverordnung inklusive Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen abgelehnt worden waren, will die Verwaltung jetzt tätig werden.