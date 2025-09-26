 
Vorstand des VfB Stuttgart Rouven Kasper will zum FC Bayern – startet nun der nächste Wechsel-Poker?

Vorstand des VfB Stuttgart: Rouven Kasper will zum FC Bayern – startet nun der nächste Wechsel-Poker?
1
Die Zeit von Marketingvorstand Rouven Kasper geht beim Stuttgart zu Ende. Foto: Baumann

Rouven Kasper hat sich entschieden. Der Marketingchef will zurück nach München. Doch der VfB-Aufsichtsrat macht es dem Rekordmeister nicht leicht.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Nun verliert der VfB Stuttgart wohl doch noch einen Spitzenmitarbeiter an den FC Bayern. Rouven Kasper, seit 2022 Marketingvorstand beim Pokalsieger, will zurück nach München, wo er zuvor schon das Asiengeschäft aufgebaut hatte. Nach Informationen unserer Redaktion hat er diese Entscheidung dem Aufsischtsrat der VfB AG mitgeteilt und gleichzeitig darum ersucht, den bis 2028 datierten Arbeitsvertrag beim Fußball-Bundesligisten aufzulösen. Nun geht es um die Modalitäten des geplanten Wechsels, der aus Bayern-Sicht zum 1. Januar des nächsten Jahres vollzogen werden soll. Der VfB äußert sich auf Nachfrage zu der Personalie nicht.

 

Überraschend für den Verein kommt die Nachricht jedoch nicht. Seit Wochen buhlt der FC Bayern um Kasper, da sich der Rekordmeister im Vorstand neu aufstellen will, nachdem der Finanzchef Michael Diederich zum Monatsende ausscheidet. Künftig sollen der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, der Sportchef Max Eberl und Kasper als Marketingvorstand die Chefetage im operativen Bereich an der Säbener Straße in München bilden.

