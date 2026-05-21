Vorwürfe gegen AfD-Landeschef Auch Sänze in der Kritik: Ehefrau des Stellvertreters prüft die AfD-Kasse
In der AfD-Vetternwirtschaftsaffäre gibt es jetzt auch Vorwürfe gegen den Co-Landeschef Emil Sänze. Der reagiert gereizt.
In der AfD-Vetternwirtschaftsaffäre gibt es jetzt auch Vorwürfe gegen den Co-Landeschef Emil Sänze. Der reagiert gereizt.
Gerade noch hat der baden-württembergische AfD-Landeschef Emil Sänze seinen Co-Vorsitzenden Markus Frohnmaier in der so genannten Vetternwirtschaftsaffäre gegen Vorwürfe verteidigt. „Vetternwirtschaft gibt es bei uns nicht“, hatte Sänze erklärt, nachdem bekannt geworden war, dass Frohnmaiers Ehefrau und sein Stiefvater für andere AfD-Bundestagsabgeordnete arbeiten. Jetzt steht Sänze selbst wegen eines ähnlichen Vorwurfs in der Kritik.