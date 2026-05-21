 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Auch Sänze in der Kritik: Ehefrau des Stellvertreters prüft die AfD-Kasse

Vorwürfe gegen AfD-Landeschef Auch Sänze in der Kritik: Ehefrau des Stellvertreters prüft die AfD-Kasse

Vorwürfe gegen AfD-Landeschef: Auch Sänze in der Kritik: Ehefrau des Stellvertreters prüft die AfD-Kasse
1
Emil Sänze, AfD-Landes- und Rottweiler Kreischef, ist ungehalten über die Kritik aus dem eigenen Kreisverband. Foto: dpa/Stefan Puchner

In der AfD-Vetternwirtschaftsaffäre gibt es jetzt auch Vorwürfe gegen den Co-Landeschef Emil Sänze. Der reagiert gereizt.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Gerade noch hat der baden-württembergische AfD-Landeschef Emil Sänze seinen Co-Vorsitzenden Markus Frohnmaier in der so genannten Vetternwirtschaftsaffäre gegen Vorwürfe verteidigt. „Vetternwirtschaft gibt es bei uns nicht“, hatte Sänze erklärt, nachdem bekannt geworden war, dass Frohnmaiers Ehefrau und sein Stiefvater für andere AfD-Bundestagsabgeordnete arbeiten. Jetzt steht Sänze selbst wegen eines ähnlichen Vorwurfs in der Kritik.

 

Dabei geht es um die Anstellung der Ehefrau von Kay Rittweg in Sänzes Rottweiler Wahlkreisbüro. Rittweg ist seit März Landtagsabgeordneter im Nachbarwahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen. Sänze selbst soll den Oberndorfer Gemeinderat dort installiert haben – als Nachfolger von Rüdiger Klos, der jüngst ebenfalls schwere Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen die baden-württembergische Parteispitze erhoben hat.

Kreisvorstand ist eng verbandelt

In Rottweil fungiert Rittweg als Sänzes Stellvertreter als AfD-Kreischef. In internen Mitgliederforen des Rottweiler Kreisverbandes wird auch die enge Verquickung der Rottweiler Vorstandsmitglieder untereinander kritisiert. Denn auch Sänzes Ehefrau und ein Mitarbeiter aus Rittwegs Wahlkreisbüro sitzen im Kreisvorstand.

Unsere Empfehlung für Sie

Rekord bei Landtagswahl: Immun gegen Skandale? Das AfD-Phänomen

Rekord bei Landtagswahl Immun gegen Skandale? Das AfD-Phänomen

Die AfD holt in Rheinland-Pfalz ihr bisher bestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl im Westen, Skandale scheinen von ihr abzuperlen. Woran könnte das liegen?

Als besonders heikel gilt jedoch die Personalie von Rittwegs Ehefrau. Sie arbeitet nicht nur in Sänzes Büro, sondern hat zusätzlich die Funktion der Kassenprüferin innerhalb der Kreispartei übernommen. „Wenn jemand die Kasse seines Ehepartners und seines Chefs kontrolliert, dann ist das ja wohl keine glückliche Konstellation“, sagte ein Mitglied der Kreispartei unserer Zeitung. Die AfD sei sowieso unter Beschuss. „Man sollte sich nicht selbst angreifbar machen.“ Seinen Namen will das Mitglied nicht öffentlich machen. Man werde sonst mundtot gemacht.

AfD hat klare Vorgaben für Kassenprüfer

Tatsächlich reagierte Sänze äußerst gereizt. „Wer meint, so etwas äußern zu müssen, sollte am besten die Partei verlassen. Ich verbitte mir solche Unterstellungen“, erklärte er auf Anfrage. Er habe es gewiss nicht nötig, sich an den Pfennigbeträgen aus der Kasse der Kreispartei zu bereichern. Frau Rittweg sei von der Mitgliederversammlung im Übrigen einstimmig gewählt worden. Der Personalvorschlag habe nicht von ihm gestammt. Andere Bewerber habe es aber nicht gegeben. Es sei nicht leicht, genügend Kandidaten für alle Posten zu finden. „Meine Frau war deshalb sogar mal Schatzmeisterin im Kreisverband.“

Allerdings hat sich die AfD selbst klare Vorgaben gemacht, um die Unabhängigkeit von Kassenprüfern sicherzustellen. So heißt es in der Finanz- und Beitragsordnung der Bundespartei, Rechnungsprüfer dürften „nicht in einem Dienstverhältnis zu der zu prüfenden Gliederung zu einem ihrer Vorstandsmitglieder oder zu einer ihrer Untergliederungen stehen“.

Es handele sich nur um eine „geringfügige Beschäftigung“, sagte Sänze. Deshalb sei es lächerlich, dies überhaupt zu thematisieren. Nach Informationen unserer Zeitung, war die Frau unter anderem für die Plakatierung im Landtagswahlkampf zuständig. Die Formulare, mit denen die AfD bei den Rathäusern die Aufstellung der Plakate anzeigte, sollen ihre Unterschrift tragen. Insofern handelt es sich zumindest nicht um eine Pro-forma-Anstellung, was bei den Überkreuzbeschäftigungen innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion teilweise vermutet worden war.

Weitere Themen

54-Jähriger verschwunden: Liegt ein Verbrechen vor? Polizei veröffentlicht Foto von möglichem Tatfahrzeug

54-Jähriger verschwunden Liegt ein Verbrechen vor? Polizei veröffentlicht Foto von möglichem Tatfahrzeug

Im Fall eines vermissten 54-Jährigen aus dem Landkreis Reutlingen geht die Polizei von einem Verbrechen aus. Ein Foto eines mutmaßlichen Tatfahrzeugs soll neue Hinweise bringen.
Von alp
Kreis Schwäbisch Hall: Autofahrerin kracht in Wohnhaus – zwei Verletzte

Kreis Schwäbisch Hall Autofahrerin kracht in Wohnhaus – zwei Verletzte

Eine Frau kommt in Crailsheim von der Fahrbahn ab und prallt erst gegen ein geparktes Auto und dann in ein Wohnhaus. Dabei wird eine andere Fahrerin verletzt. Wie kam es zum Unfall?
Wetter in Baden-Württemberg: Sonne in Sicht – Fällt die 30-Grad-Marke an Pfingsten?

Wetter in Baden-Württemberg Sonne in Sicht – Fällt die 30-Grad-Marke an Pfingsten?

In Baden-Württemberg startet der Donnerstag laut Wetterdienst noch als Übergangstag. Richtung Wochenende dürfte die Sonne dann häufiger übernehmen – und es soll spürbar nach oben gehen.
Netzwerk für Biodiversität: In Stuttgart ballt sich die Kompetenz zur Artenvielfalt

Netzwerk für Biodiversität In Stuttgart ballt sich die Kompetenz zur Artenvielfalt

Um die Uni Hohenheim und das Naturkundemuseum Stuttgart hat sich ein einzigartiges Zentrum für Artenkenntnis und Naturschutz entwickelt. Es wirkt einer großen Bedrohung entgegen.
Von Lisa Kutteruf
Allein im ersten Quartal 2026: Mehr als 9.000 Jobs in Metall- und Elektrobranche verloren

Allein im ersten Quartal 2026 Mehr als 9.000 Jobs in Metall- und Elektrobranche verloren

Der Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall warnt: Wenn sich die Rahmenbedingungen nicht verbessern, könnten weitere Jobs in der Metall- und Elektroindustrie verloren gehen.
Neue E-Auto-Prämie: So viele Ladesäulen gibt es in Ihrer Gemeinde – und so viele E-Autos

Neue E-Auto-Prämie So viele Ladesäulen gibt es in Ihrer Gemeinde – und so viele E-Autos

Für E-Autos gibt es wieder eine Kaufprämie. Wo stehen besonders viele Ladesäulen – und wo ist der E-Auto-Anteil bereits heute hoch? Wir zeigen es für alle Orte in Baden-Württemberg.
Von Simon Koenigsdorff
Vater kämpft um Tochter: Jahrelanges Tauziehen vor Gericht: „Andere hätten schon längst aufgegeben“

Vater kämpft um Tochter Jahrelanges Tauziehen vor Gericht: „Andere hätten schon längst aufgegeben“

Ein Vater kämpft seit Jahren um Kontakt zu seiner Tochter. Vor Gericht in Geislingen an der Steige zieht sich der Streit endlos hin. Deshalb macht er seinen Fall nun öffentlich.
Von Michael Bosch
Energiewende in Mühlacker: Eine der deutschlandweit größten Anlagen nutzt Biogas nicht nur für Wärme

Energiewende in Mühlacker Eine der deutschlandweit größten Anlagen nutzt Biogas nicht nur für Wärme

Mit dem neuen Heizungsgesetz braucht es mehr Biogas. Mühlacker vor den Toren Stuttgarts zeigt, wie das geht und was das grüne Gas sonst noch kann. Das ist ganz schön viel.
Von Thomas Faltin
Grundsteuer-Urteil: Immer mehr Ungerechtigkeit

Grundsteuer-Urteil Immer mehr Ungerechtigkeit

Der Bundesfinanzhof hält die Grundsteuer für gerecht. Tatsächlich nimmt die gefühlte Ungerechtigkeit zu, kommentiert Christian Gottschalk.
Von Christian Gottschalk
Kreis Karlsruhe: Gewaltsamer Tod ohne Fremdeinwirkung – Ermittler rätseln

Kreis Karlsruhe Gewaltsamer Tod ohne Fremdeinwirkung – Ermittler rätseln

Zwei Leichen, viele Fragen: Was steckt hinter dem Fund von Mutter und Sohn in Oberhausen-Rheinhausen? Sie starben offenbar einen gewaltsamen Tod.
Weitere Artikel zu Emil Sänze Alternative für Deutschland Markus Frohnmaier Vetternwirtschaft
 
 