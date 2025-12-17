Die Hermann-Hesse-Bahn ist jetzt offiziell ins Streckennetz des VVS integriert. Künftig ist nur noch ein Ticket für die Strecke von Stuttgart bis Calw nötig.
17.12.2025 - 16:34 Uhr
Ein Wochenendtrip in den nördlichen Schwarzwald? Wer von Stuttgart nach Calw will, der kann das künftig per Bahn und mit einem VVS-Tagesticket tun. Für 16,60 Euro geht es künftig in 59 Minuten von Stuttgart nach Calw. Zuerst mit der S-Bahn-Linie 6 bis nach Weil der Stadt, wo der Umstieg in die Hermann-Hesse-Bahn erfolgt. Der regulär erste Zug soll am 1. Februar fahren, die Jungfernfahrt ist am Vortrag geplant.