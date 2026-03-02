Während Auftritt von Björn Höcke Farbattacke gegen Elternhaus von AfD-Kandidat Gerner in Reutlingen
Tausende demonstrieren gegen den Auftritt von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in Reutlingen. Derweil verüben Unbekannte eine Farbattacke.
Nach einer Farbattacke auf ein Wohnhaus in einem Reutlinger Stadtteil hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Betroffen war nach Informationen unserer Zeitung das Elternhaus von Maximilian Gerner. Er ist der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Reutlingen bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag.