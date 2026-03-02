Während Auftritt von Björn Höcke: Farbattacke gegen Elternhaus von AfD-Kandidat Gerner in Reutlingen

Nach einer Farbattacke auf ein Wohnhaus in einem Reutlinger Stadtteil hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Betroffen war nach Informationen unserer Zeitung das Elternhaus von Maximilian Gerner. Er ist der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Reutlingen bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag.

Am Samstag hatten sich 4000 Menschen an der Witthumhalle im Reutlinger Stadtteil Rommelsbach versammelt, um gegen den von Gerner organisierten Auftritt des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke in der Halle zu demonstrieren. Der Farbanschlag habe sich während der Versammlung ereignet, sagte Gerner am Ende der Veranstaltung.

Polizei ermittelt auch wegen Beleidigung

„Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung und Beleidigung“, bestätigte ein Sprecher der Reutlinger Polizei. Am Türrahmen war unter anderem der Schriftzug „Nazi“ aufgesprüht, ein weiterer Schriftzug fand sich auf dem Boden davor, war aber wenige Stunden nach der Tat schon unleserlich geworden.

Auf einem Flugblatt, das an verschiedenen Stellen rund um das Haus angebracht war, hieß es unter anderem: „Hier wird Werbung für eine Partei voller Faschisten gemacht.“ Unter der Adresse ist Gerners Werbeagentur gemeldet, die auch für die AfD tätig sein soll.