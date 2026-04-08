Die USA hat sich mit dem Iran auf einen zweiwöchigen Waffenstillstand geeinigt. Trump hat den Frieden teuer bezahlt, kommentiert unser Außenpolitik-Experte Thomas Spang.
08.04.2026 - 07:57 Uhr
Der zweiwöchige Waffenstillstand der USA mit dem Iran ist eine gute Nachricht, weil es das unmittelbare Risiko einer massiven Eskalation verringert hat. Donald Trump hatte gedroht, in Iran über Nacht eine Zivilisation auszulöschen. Gleichzeitig bereiteten sich die Golfstaaten auf eine Zerstörung ihrer eigenen Infrastruktur vor.