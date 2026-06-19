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  4. Französisches Musikfest soll Einzug in alle Schulen halten

Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart Französisches Musikfest soll Einzug in alle Schulen halten

Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart: Französisches Musikfest soll Einzug in alle Schulen halten
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Kultusminister Andreas Jung (CDU) und Kulturministerin Petra Olschowski (Grüne) bei der Fête de la musique im Stuttgarter Wagenburg-Gymnasium. Foto: Torsten Schöll

Kultusminister Andreas Jung beschwört bei seinem ersten öffentlichen Termin in Stuttgart die deutsch-französische Freundschaft.

Place de la République, Place du Château, Place de la Liberté – das Wagenburg-Gymnasium hat sich am Donnerstagabend in eine Kleinstadt jenseits des Rheins verwandelt. Ein Hauch von französischem Esprit weht durch die Gänge der Schule. Zum dritten Mal hat das Gymnasium nach dem Vorbild Frankreichs in diesem Jahr die Fête de la musique gefeiert.

 

Für Kultusminister Andreas Jung (CDU) war sein erster öffentlicher Termin in Stuttgart an der Seite von Kultur- und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) ein ausgesprochener Wohlfühltermin. Bei viel Musik galt es im Wagenburg-Gymnasium gemeinsam mit dem französischen Generalkonsul Gaël de Maisonneuve die deutsch-französische Freundschaft zu pflegen. Das gelang ihm gut gelaunt und souverän.

Höhepunkt im kulturellen Jahreskalender der Grande Nation

Schon im dritten Jahr hintereinander greift das Stuttgarter Gymnasium den Höhepunkt im kulturellen Jahreskalender der Grande Nation auf. Frankreich feiert seit 1982 am 21. Juni zur Sommersonnenwende die Fête de la musique, das Fest der Musik, für jeden umsonst und meistens draußen. In Paris und anderen Städten sind an diesem Tag viele Straßen überfüllt mit tanzenden Menschen.

Geht es um den Import dieser kulturellen Tradition nach Baden-Württemberg, ist das Wagenburg-Gymnasium mit Sicherheit ein Vorreiter. Die Schule ist eine von nur 17 im Land und in Stuttgart die einzige, an der Schüler neben der deutschen auch die französische Hochschulreife ablegen können. Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollen sich in Zukunft möglichst viele Schulen und auch Kindergärten in Baden-Württemberg ein Vorbild an dem Stuttgarter Gymnasium nehmen und die Fête de la musique ebenfalls feiern.

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„Wir wollen diese Initiative ins ganze Land hineintragen“, erklärte Jung zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstagabend. „Ab kommendem Jahr wollen wir die Schulen und Kindergärten einladen, am 21. Juni oder ein Tag davor oder danach das Fest mitzufeiern.“ Vorgaben sollen dabei nicht gemacht werden. Schüler und Lehrer sollen frei sein in der Ausgestaltung des Musikfestes. Ziel sei, „die Herzen der jungen Generation für Frankreich zu gewinnen“. Das Wagenburg-Gymnasium nannte Jung „einen Leuchtturm und Pionier“, in diesem Sinne einen Beitrag zu leisten.

Das Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart-Ost ist frisch saniert. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Wie Generalkonsul Gaël de Maisonneuve erklärte, sei „Fête de la musique“ im Französischen auch ein Wortspiel: Gesprochen könne „fête“ „Fest“ bedeuten, aber auch in der Form des gleichlautenden „faites“ die Bedeutung von „zusammen machen“ annehmen: Das sei „der Geist von heute“, so der Generalkonsul, den auch Kulturministerin Olschowski beschwor, als sie betonte, dass das gemeinsame Singen und Musizieren bei der Fête „ein schönes Bild für die Gemeinschaft mit Frankreich und Europa“ sei.

Auf insgesamt fünf „Plätzen“, die allesamt französische Namen trugen und über alle Stockwerke des Schulgebäudes verteilt waren, traten an diesem Tag die Bands, Solisten, Tanzgruppen und Chöre des Wagenburg-Gymnasiums auf. Das Musikprogramm war weit gefächert: von Klassik über Jazz bis zum Pop fand sich fast für jeden Geschmack der richtige Ton.

Jung kündigte im Rahmen der Veranstaltung an, dass die Landesregierung gemeinsam mit französischen Partnern am 23. Juni im Europapark Rust eine Erklärung unterzeichnen werde, die den Willen zum Ausdruck bringe, dass die Fête de la musique in Zukunft an allen baden-württembergischen Schulen und Kindergärten gefeiert werden solle. Ob das geplante Motto „Fête de la musique – Mir feiern zämme“ dabei alle Schülerinnen und Schüler tatsächlich anspricht, dürfte sich noch zeigen.

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