Wagenburg-Gymnasium in Stuttgart Französisches Musikfest soll Einzug in alle Schulen halten
Kultusminister Andreas Jung beschwört bei seinem ersten öffentlichen Termin in Stuttgart die deutsch-französische Freundschaft.
Kultusminister Andreas Jung beschwört bei seinem ersten öffentlichen Termin in Stuttgart die deutsch-französische Freundschaft.
Place de la République, Place du Château, Place de la Liberté – das Wagenburg-Gymnasium hat sich am Donnerstagabend in eine Kleinstadt jenseits des Rheins verwandelt. Ein Hauch von französischem Esprit weht durch die Gänge der Schule. Zum dritten Mal hat das Gymnasium nach dem Vorbild Frankreichs in diesem Jahr die Fête de la musique gefeiert.