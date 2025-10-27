Es ist ein ganz besonderer Ort: Die Künstler im Bauzug waren die Keimzelle der Wagenhallen. Und mussten immer wieder umziehen. Nun soll die Odyssee ein Ende haben – doch es fehlt Geld.
27.10.2025 - 17:24 Uhr
Der Spatenstich war schon mal. Etwas anders als üblich. Aber dieser Ort ist ja auch ein etwas anderer als in Stuttgart üblich. Zwischen ihren zwölf alten Waggons haben die Künstler der Ateliersgemeinschaft Bauzug 3YG mit diversen Grabwerkzeugen den Boden umgebuddelt, versteckt war ein Schatz.