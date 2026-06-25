In Heimsheim wurde ein neuer Vize-Bürgermeister gewählt. Trotz großer Erfahrung scheiterte Gaby Wulff. Ein Ratskollege spricht von einer „politischen Abwehrreaktion“ gegen sie.

Eine Wahl in Heimsheim brachte jetzt ein manchen überraschendes Ergebnis. Es wurde nach dem Tod von Stadtrat Ralf Rüth (CDU) nötig, einen neuen ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters aus den Reihen des Gemeinderats zu wählen. Ralf Rüth war nach der Gemeinderatswahl 2024 zum ersten, Walter Müller (FW) zum zweiten Stellvertreter gewählt worden.

Schon damals hatte der Bürgermeister Jürgen Troll die Stadträtin Gaby Wulff (BfH) als erste Stellvertreterin vorgeschlagen. Sie sei am längsten im Gemeinderat und habe die meiste Erfahrung. Außerdem sei es an der Zeit, endlich einmal eine Frau in diese Position zu wählen, so Trolls Argumentation damals - wie auch jetzt.

An dieser Qualifikation „kann man nicht vorbeigehen“

Gaby Wulff ist seit mehr als 26 Jahren Stadträtin. Von 2019 bis 2024 war sie bereits zweite Stellvertreterin, gemeinsam mit Walter Müller, der mehr als 21 Jahre Stadtrat ist, als erstem Stellvertreter. Wulff und Müller seien ein gut eingespieltes Team gewesen, so Jürgen Troll. Diese Konstellation schlug er nun wieder vor, nur eben mit Gaby Wulff als erster Stellvertreterin.

Bevor die Stadträte an die Wahlurnen gingen – die Wahl fand geheim statt – plädierte Jürgen Gerhold (BfH) in einem längeren Statement für Gaby Wulff. Sie verfüge über außergewöhnlich große kommunalpolitische Erfahrung, kenne die Verwaltung, die Abläufe, die Themen und die Geschichte vieler Entscheidungen. An dieser Qualifikation könne man nicht vorbeigehen, so Gerhold. Ihm war aber auch klar, dass es eine andere Stimmung dazu im Gremium gab.

„Umso bemerkenswerter ist es, dass sich bereits im Vorfeld abzeichnet, dass dieser Vorschlag nicht nach solchen sachlichen Kriterien bewertet wird, sondern offenbar danach, von wem er kommt und welche politische Linie Frau Wulff in der Vergangenheit vertreten hat. Wenn eine Kandidatin allein deshalb abgelehnt wird, weil sie von Bürgermeister und Verwaltung vorgeschlagen wurde, dann ist das keine unabhängige Entscheidung des Gemeinderats, sondern eine politische Abwehrreaktion“, sagte er. Auch Gaby Wulff selbst empfahl sich für diese Position. „Ich möchte wirklich meine Erfahrung einbringen.“

So wichtig ist eine Bürgermeister-Stellvertretung

Kurz und knapp hingegen schlug Stadträtin Doro Moritz (SPD) Walter Müller zur Wahl vor. Er habe große Erfahrung. Das Ergebnis: Walter Müller erhielt bei der geheimen Wahl acht Stimmen, Gaby Wulff fünf, ein weiteres Mitglied enthielt sich. In der Gemeinderatssitzung im Juli soll der jetzt durch die Wahl von Walter Müller freigewordene Posten des zweiten Stellvertreters Thema sein. Bürgermeister Troll kündigte an, dass er wieder Gaby Wulff dafür vorschlagen werde.

Dass die Position der ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister nicht marginal ist, zeigt ein Beispiel aus der Nachbarkommune Mönsheim. Zwar kommen die Stellvertreter gewöhnlich eher selten zum Einsatz, etwa bei Verhinderung oder Krankheit des Bürgermeisters. Doch in Mönsheim wurde der Bürgermeister Michael Maurer im März 2025 wegen staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen ihn suspendiert. Seither managt die erste ehrenamtliche Stellvertreterin Margit Stähle gemeinsam mit der Verwaltung und dem Gemeinderat die Kommune.