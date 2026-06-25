In Heimsheim wurde ein neuer Vize-Bürgermeister gewählt. Trotz großer Erfahrung scheiterte Gaby Wulff. Ein Ratskollege spricht von einer „politischen Abwehrreaktion“ gegen sie.
25.06.2026 - 11:46 Uhr
Eine Wahl in Heimsheim brachte jetzt ein manchen überraschendes Ergebnis. Es wurde nach dem Tod von Stadtrat Ralf Rüth (CDU) nötig, einen neuen ersten ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters aus den Reihen des Gemeinderats zu wählen. Ralf Rüth war nach der Gemeinderatswahl 2024 zum ersten, Walter Müller (FW) zum zweiten Stellvertreter gewählt worden.