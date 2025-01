Die AfD Karlsruhe lässt 30 000 Flyer drucken und will die umstrittene Wahlwerbung auch in Briefkästen verteilen. Der Karlsruher OB Frank Mentrup (SPD) zeigt sich besorgt. Er macht sich Sorgen um das Sicherheitsgefühl von Migranten in seiner Stadt.

Die Aufregung um „Abschiebetickets“ der AfD Karlsruhe macht auch vor dem Rathaus der Fächerstadt nicht Halt: Auch wenn Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) gegenüber unserer Zeitung betont, dass er zur Neutralität verpflichtet sei, äußert er sich deutlich zur Wahlkampfaktion der rechtspopulistischen Partei – ohne sie dabei konkret zu nennen. „Hier ist eine Grenze überschritten“, sagt Mentrup mit Blick auf die „verhöhnenden Abschiebetickets“.

Sorge um das Sicherheitsgefühl von Migranten in Karlsruhe

Seit Montag erregt die Meldung über die Flyer der AfD Karlsruhe Aufmerksamkeit. 30 000 als „Abschiebeticket“ betitelte Druckerzeugnisse sollen laut AfD an Wahlkampfständen verteilt werden und in Briefkästen von Wahlberechtigten landen. Zuerst hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ darüber berichtet. Die Flyer ähneln stark echten Flugtickets und richten sich an „illegale Einwanderer“ für eine Reise am Tag der Bundestagswahl (23. Februar) „Von: Deutschland – Nach: Sicheres Herkunftsland“.

Das sogenannte „Abschiebeticket“. Foto: AfD Kreisverband Karlsruhe-Stadt

Karlsruhes OB Mentrup versetzt sich in die Lage einer syrischen oder ukrainischen Familie in seiner Stadt, wenn jene den Flyer in ihren Briefkästen vorfinden sollten: „Die fühlen sich verunglimpft. Da wird eine Grundangst durch die persönliche Ansprache noch einmal verstärkt.“ Er mache sich Sorgen um das Sicherheitsgefühl von Migrantinnen und Migranten in Karlsruhe: „Seit den Correctiv-Recherchen stellen wir eine große Verunsicherung bei den Menschen fest, inwieweit sie hier noch willkommen sind“, berichtet Mentrup.