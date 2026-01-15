Selfies, Bauhelm und türkises Band: Wie die CDU ihren Spitzenkandidaten Manuel Hagel als Kumpel von nebenan inszeniert.
15.01.2026 - 14:15 Uhr
Manuel Hagel hemdsärmelig bei einer Rede, Hagel beim Selfie mit einer echten „Schwarzwaldmarie“, auf dem Bau und im Gespräch mit Polizisten – die CDU will ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl mitten in der Gesellschaft positionieren. „Ein Kandidat aus der Mitte des Landes. The Normal One“, sagte der baden-württembergische CDU-Generalsekretär Tobias Vogt bei der Vorstellung der Kampagne in Stuttgart.