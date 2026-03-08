Für die Stuttgarter CDU ist es eine Wahlnacht mit Achterbahnfahrt. Letzte Hoffnung sind zwei Direktmandate – doch auch das zerschlägt sich am späten Abend.
08.03.2026 - 21:26 Uhr
Die einen sagen so: „Das war ein Schmutzwahlkampf der Grünen aus der untersten Schublade, wie ich ihn noch nie erlebt habe“, sagt der Stuttgarter CDU-Kreisvorsitzende Max Mörseburg. Ein anderer erfahrener Christdemokrat aus der alten Garde sagt: „Ich kann nicht fassen, dass die CDU es immer wieder schafft, im letzten Augenblick gegen die Wand zu fahren.“