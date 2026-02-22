Wahlprogramme zur Landtagswahl So realistisch sind Wahlversprechen wie das gebührenfreie Kitajahr
Gebührenfreies Kitajahr und Hilfsfonds für die Wirtschaft: Was kosten die Ideen in den Wahlprogrammen und sind sie wirklich neu?
Dass nicht alle Wahlversprechen nach dem Wahltag eingelöst werden, ist kein Geheimnis. Wahlprogramme sind parteipolitische Linien, die in Koalitionsverhandlungen in politische Kompromisse gegossen werden müssen. Doch einige der Ideen, die die Parteien vor der Landtagswahl in ihren Programmen vertreten, scheinen durchaus mehrheitsfähig.