Pädagogik auf dem Prüfstand: Wie inklusiv sind Waldorfschulen?

Mitte Februar ging es auf der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart hoch her: Die Veranstalter hatten die AfD als Aussteller zugelassen – und sahen sich deshalb massiven Protesten ausgesetzt. Der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS), Dachverband der Waldorfschulen in Deutschland, erklärte gar öffentlichkeitswirksam seinen Austritt aus dem Didacta-Verband. Begründung: Die AfD strebe „für Schulen die Abkehr vom menschenrechtlichen Prinzip der Inklusion an“.

Waldorfschulen als Hort der Inklusion also, die den Inklusionsverweigerern die Stirn bieten? Dieses Bild versuchte der Verband zu zeichnen. Doch an deren Inklusionsfreudigkeit sind Zweifel angebracht. Da wäre ein aktueller Fall an der Freien Waldorfschule Mainz, über den unsere Redaktion bereits ausführlich berichtet hat: Beide Töchter einer Familie waren in Folge eines Virusinfekts an Diabetes Typ 1 erkrankt – doch statt die Kinder im Umgang mit der chronischen Stoffwechselerkrankung zu unterstützen, habe „die Schule alle Register gezogen, um uns rauszumobben“, klagt der Vater. Bereits die Anerkennung der verpflichtenden Gabe eines Notfallmedikaments und die entsprechende Information an das Kollegium habe die Schulleitung über Monate verweigert.

Schule spricht von „hysterischen Forderungen“

Vertreter der Schule unterstellten den Eltern stattdessen „hysterische Forderungen“ und schickten gar eine Meldung an das Jugendamt Mainz-Bingen wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung – mit der Begründung, der Vater habe betont, es handele sich bei Diabetes um eine schwerwiegende Erkrankung und Behinderung. Man habe Sorge, dies könne zu einem „falschen Selbstbild“ der Kinder führen. Abschließend heißt es in der Meldung gar: „Uns schwirren (…) Gedanken durch den Kopf wie ‚gewalttätiges Verhalten‘ oder ‚erweiterter Suizid‘.“ Das Jugendamt fand indes keinerlei Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung. Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt nach einer Anzeige der Eltern seit Herbst 2024 unter anderem wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung.

Ein bedauerlicher Einzelfall, bei dem Schulvertreter vielleicht überfordert waren? Könnte man behaupten – wären da nicht Leserinnen und Leser, die sich nach unserem Bericht an die Redaktion gewandt haben und von ähnlichen Vorfällen berichteten: Da wäre etwa ein Mädchen, das die Freie Waldorfschule Frankenthal besuchte. Sie sei plötzlich an einer schweren Lebensmittelallergie erkrankt, so die Mutter. Die Eltern hätten den Klassenlehrer informiert, doch statt Unterstützung anzubieten, habe sich die Familie plötzlich mit „regelrechtem Mobbing“ konfrontiert gesehen – so lange, bis man das Kind von der Schule genommen habe.

Die Schule weist die Vorwürfe zurück: Sämtliche Lehrkräfte seien im Umgang mit Lebensmittelallergien geschult, erklärt die Schulärztin. „Man muss aus medizinischer Sicht aber immer abwägen zwischen dem tatsächlichen, jeweiligen Risiko, den Ernährungsbedürfnissen anderer Schüler und den individuellen Ängsten der betroffenen Familien.“

Anderes Bundesland, ähnliches Bild: An der Freien Waldorfschule Regensburg sei ein Achtjähriger regelmäßig gemobbt und dann auf dem Pausenhof von Mitschülern krankenhausreif geschlagen worden. Die Schule habe nichts unternommen, berichtet die Mutter – stattdessen sei der Familie nahegelegt worden, den Schulvertrag zu kündigen. Seitens der Schule wollte man auf Nachfrage keine Stellungnahme zu dem Fall abgeben. Im sächsischen Görlitz wiederum erkrankte eine Schülerin an Epilepsie – und war fortan an der örtlichen Waldorfschule offenbar nicht mehr willkommen. Trotz aller Bemühungen um Transparenz und Zusammenarbeit könne es auf Elternseite vereinzelt zu Enttäuschungen kommen, sagt Bernhard Malina, Geschäftsführer der Waldorfschule Görlitz. Solche Unstimmigkeiten würden intern immer aufgearbeitet.

Schulvertrag gekündigt

An einer baden-württembergischen Waldorfschule – welche es ist, möchte die betroffene Familie aus Angst vor Repressalien nicht in der Zeitung lesen – sei ein Kind in Folge eines Zeckenbisses an einer Hirnhautentzündung erkrankt und habe eine geistige Behinderung davongetragen. Die Schule habe die individuelle Förderung des betroffenen Kindes verweigert – und dann den Schulvertrag gekündigt.

Und an der Freien Waldorfschule Dietzenbach in Hessen sei einem Mädchen, das seit dem Kleinkindalter halbseitig gelähmt ist, seitens der Geschäftsführung jegliche Unterstützung verwehrt worden, berichtet der Vater – und der Schulvertrag sei gekündigt worden, als die Familie die entsprechende Hilfe einfordern wollte. Die Schule äußerte sich auf Anfrage nicht zu der Problematik.

Die geschilderten Fälle ähneln sich frappierend: Ein Kind, zunächst gut in der Gruppe integriert, benötigt aufgrund einer medizinischen Diagnose Unterstützung seitens der Schule – erfährt aber stattdessen Diskriminierung. So lange, bis die Eltern keinen anderen Ausweg mehr sehen, als das Kind von der Schule zu nehmen. Für den Blogger und Anthroposophie-Kritiker Oliver Rautenberg ist all das wenig überraschend. „Solche Vorgänge hat es an Waldorfschulen immer schon gegeben. Sie sind meiner Ansicht nach bereits im System angelegt.“ Wer das System kritisiere, laufe schnell Gefahr, zum Opfer zu werden. „Wer sich nicht anpasst, fliegt raus oder soll gehen“, bringt es Rautenberg auf den Punkt. Die Waldorfschulen könnten sich dieses Vorgehen leisten: Denn aufgrund ihres Heile-Welt-Images sei die Nachfrage hoch, so Rautenberg – für ausgesiebte Schüler würden schnell Nachrücker gefunden.

Waldorf-Kritiker: Krankheit gilt als Folge von Verfehlungen

Hinzu komme die spezielle Sicht auf Krankheit und Behinderung in der anthroposophischen Ideologie von Waldorf-Gründer Rudolf Steiner, erläutert Rautenberg: „Ein wichtiger Teil der Anthroposophie ist der Glaube an Karma und Wiedergeburt. Krankheit und Behinderung werden nach dem Weltbild Rudolf Steiners als Folge moralischer, seelischer oder geistiger Verfehlungen in einem vorherigen Leben verstanden.“ Zu viel Unterstützung für einen Betroffenen könne in diesem Weltbild somit als schädlich gelten, da dieser dann seine „karmische Aufgabe“ im Sinne Steiners nicht selbst erfüllen würde, so der Blogger. „Ich sehe hier einen deutlichen Widerspruch zwischen echter Inklusion und dem anthroposophischen Glauben.“

Rudof Steiner, der Begründer der Anthroposophie Foto: dpa

Beim Bund der Freien Waldorfschulen in Stuttgart sieht man das erwartungsgemäß anders: „Waldorfpädagogik ist von ihrem Charakter her inklusiv, da in der Waldorfschule stets das Individuum des Kindes im Zentrum der pädagogischen Bemühungen steht“, so Vorstandssprecherin Nele Auschra. Unterstützend würden dabei die waldorfpädagogischen Angebote wie gleichwertige Fächer mit unterschiedlichen Kompetenzschwerpunkten, Assistenz- oder Doppelbesetzung im Unterricht und Förderklassen wirken. Bei Bedarf und Verordnung gebe es auch therapeutische Maßnahmen. „Viele Schulen arbeiten zudem grundsätzlich als inklusive Einrichtungen“, so Auschra. Bei 256 Waldorfschulen gebe es jedoch Unterschiede in der Umsetzung.

Familie beklagt Mobbing durch Mitschüler

Aus Mainz hat sich noch eine Familie gemeldet und einen weiteren Fall geschildert: Ein Kind habe nach Angaben des Adoptivvaters mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt – und statt der erhofften Unterstützung Bloßstellung vor den Mitschülern und Mobbing erfahren. Förderangebote oder zumindest Verständnis für ihre Situation? Habe es nicht gegeben. Zu diesem Fall konnte die Schule auf Nachfrage keine Stellungnahme abgeben.

Im Fall eines Kindes – ebenfalls aus Mainz –, das unter Legasthenie und Dyskalkulie litt, schrieb Eva Thömmes, Mitglied der Schulführung den Eltern in einer E-Mail, die der Redaktion vorliegt, allerdings, warum sie vergeblich auf Unterstützung warteten: „Es gibt an unserer Schule keinen Förderunterricht, der auf den Bedarf von Kindern mit individuellen Diagnosen zugeschnitten ist.“ Gleichberechtigte Teilhabe und individuelle Förderung? Fehlanzeige.