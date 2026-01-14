Die USA haben ihr Interesse an Grönland verstärkt. US-Präsident Trump verfolgt seit 2019 das Ziel, die größte Insel der Welt unter amerikanischen Einfluss zu bringen. Doch was macht Grönland so begehrenswert?
Das Interesse ist ernst. Donald Trump hat erneut seinen Anspruch auf Grönland bekräftigt und diesen mit der nationalen Sicherheit der USA begründet. Die dänische und grönländische Regierung lehnen die Forderungen entschieden ab, ebenso wie die Bundesregierung, die vor einer Gefährdung des Nato-Zusammenhalts warnt. Ein Treffen zwischen den Außenministern der USA, Dänemarks und Grönlands wird mit Spannung erwartet, während der Nato-Gipfel im Juli als Gelegenheit gesehen wird, Geschlossenheit zu demonstrieren. Die Gründe für das wachsende Interesse an Grönland sind vielfältig. Ein genauer Blick zeigt, warum die größte Insel der Welt so begehrt ist: