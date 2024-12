Jeder kennt die Muskelschmerzen nach einem anstrengenden Training. Was am besten gegen Muskelkater hilft und wie Sie ihn am besten vorbeugen, erfahren Sie hier.

Matthias Kemter 17.12.2024 - 09:38 Uhr

Nach längerer Sportpause oder einem ungewohnten Training mit neuen Übungen folgt schnell die Quittung. Die Rache der Muskeln ist dann meist am nächsten Tag in Form von Muskelschmerzen zu spüren und verschwindet nach einigen Tagen wieder von allein. Was sind die Ursachen für Muskelkater und was schafft Linderung?