Der frühere FDP-Politiker Thomas Kemmerich hat sich Frauke Petrys Projekt Team Freiheit angeschlossen und den Vorsitz übernommen – ein Bündnis, das mit radikalen Reformplänen das Parteiensystem herausfordern will.
Das politische Projekt Team Freiheit wurde von der früheren AfD-Vorsitzenden Frauke Petry ins Leben gerufen. Zunächst als Verein gegründet, versteht sich die Initiative als Anti-Partei, die Bürger und Fachleute in das Parlament bringen will. Kurz nach seinem Austritt aus der FDP trat Thomas Kemmerich dem Bündnis bei und übernahm den Vorsitz. Er begründete diesen Schritt mit tiefen inhaltlichen Differenzen zur FDP. Gemeinsam mit Petry soll das Projekt nun zur Parteigründung ausgebaut werden, den Namen der Partei wolle sie allerdings noch nicht verraten. Die inhaltliche Ausrichtung stehe allerdings schon fest.