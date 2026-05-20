Wechsel bei Ritter Sport „Klares Bekenntnis“– Urenkel zeigen Verantwortung in der Krise
Die Familie übernimmt in schwierigen Zeiten die Führung bei dem Schokoladenhersteller aus Waldenbuch. Was dahinter steckt.
Die Familie übernimmt in schwierigen Zeiten die Führung bei dem Schokoladenhersteller aus Waldenbuch. Was dahinter steckt.
Bei Ritter Sport übernimmt die Familie – und das Interesse ist riesig. Interviewanfragen gibt es zuhauf an die neuen Chefs Moritz Ritter und Tim Hoppe, die Mitte Mai den langjährigen Firmenchef Andreas Ronken abgelöst haben und das Familienunternehmen als Doppelspitze führen.