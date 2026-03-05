Wer Auto fährt, hat es bereits bemerkt: Tanken ist derzeit deutlich teurer. Doch wie viel kostet Benzin und Diesel aktuell – und wo ist es noch am günstigsten?
05.03.2026 - 15:03 Uhr
Wer sein Auto tanken will, muss momentan tiefer in den Geldbeutel greifen. Durch den Konflikt im Nahen Osten steigen seit Tagen die Preise für Diesel und Benzin an. Auch in den Tankstellen im Kreis Esslingen ist das bemerkbar. Mancherorts klettern die Preise für Sprit auf über zwei Euro. Auch am Donnerstagmittag sind sie weiterhin auf hohem Niveau.