Weihnachten rückt näher, und mit ihm die Frage nach den passenden Geschenken für Familie und Freunde. Statt jedoch auf kostspielige oder unpersönliche Produkte aus dem Handel zu setzen, gewinnen selbstgemachte Weihnachtsgeschenke zunehmend an Beliebtheit. Sie zeigen, wie viel Herz und Mühe in ein Geschenk gesteckt wurde, und verleihen jeder Aufmerksamkeit eine individuelle Note. Ob süße Köstlichkeiten, kreative Bastelideen oder praktische Alltagshelfer – selbstgemachte Geschenke zaubern ein Lächeln und sind oft überraschend schnell hergestellt.

In diesem Artikel präsentieren wir 60 originelle Ideen, die Sie unkompliziert selbst umsetzen können. Von aromatischem Sirup über individuell gestaltete Stofftaschen bis hin zu wohlriechenden Badezusätzen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, wie einfach es sein kann, persönliche Geschenke zu gestalten, die unter dem Weihnachtsbaum für leuchtende Augen sorgen.

Übersicht

1. Süße (Back-)Mischung im Glas

Eine Backmischung im Glas ist eine originelle und persönliche Geschenkidee. Dabei werden die trockenen Zutaten für ein bestimmtes Rezept, wie Kuchen, Kekse oder Brownies, in Schichten in ein Glas gefüllt. Dazu gehört ein kleines Etikett mit einer Anleitung, welche frischen Zutaten noch hinzugefügt werden müssen und wie das Rezept zubereitet wird. Diese Geschenkidee ist besonders beliebt, da sie einfach umzusetzen ist und den Beschenkten Freude beim Backen bereitet.

2. Weihnachtliche Getränke zum Anrühren

Ein weihnachtlicher Cappuccino oder eine heiße Schokolade, die selbst angerührt werden kann, bringt winterliche Gemütlichkeit in jede Tasse. Dazu werden hochwertige Kakaopulver oder Instant-Cappuccino-Mischungen mit Gewürzen wie Zimt, Kardamom oder Muskatnuss verfeinert und in dekorativen Gläsern oder Tüten verpackt. Die Mischung lässt sich mit heißer Milch oder Wasser aufgießen. Diese Geschenkidee ist schnell zubereitet und ideal für Genießer, die es unkompliziert mögen.

3. Selbstgemachter Sirup

Selbstgemachter Sirup ist ein vielseitiges Geschenk, das sowohl Getränke als auch Desserts aufwerten kann. Ob Chai-Sirup für den winterlichen Genuss, Vanille-Sirup für Kaffeegetränke oder Holunderblütensirup für erfrischende Cocktails – die Herstellung ist einfach. Ein Beispiel für einen Weihnachtslikör: 2 Äpfel, 1 Orange, 3 Zimtstangen, 1 EL Nelken, 2 EL brauner Zucker und das Mark einer Vanilleschote zusammen köcheln lassen, abgießen und die Flüssigkeit mit 200 ml Ahornsirup vermengen. Der Sirup kann dann in hübsche Flaschen abgefüllt und verschenkt werden.

4. Selbstgemachte Marmelade, z.B. Bratapfel oder Glühweingelee

Marmeladen mit weihnachtlichen Aromen wie Bratapfel oder Glühwein sind eine festliche Bereicherung für das Frühstück oder die Kaffeetafel. Ihre Zubereitung ist denkbar einfach: Obst wird mit Zucker und Gewürzen eingekocht und anschließend in Gläser abgefüllt. Besonders geschätzt wird das Bratapfelaroma, das mit Zimt und Nelken den Duft der Weihnachtszeit einfängt. Glühweingelee bringt eine winterliche Note auf Brot oder in Desserts. Diese selbstgemachten Marmeladen sind nicht nur ein persönliches und kreatives Geschenk, sondern bereiten auch nach den Feiertagen noch viel Freude.

5. Weihnachtlicher Likör

Liköre selbst herzustellen, ist einfacher als gedacht und ergibt ein elegantes Geschenk. Ein klassischer Eierlikör bringt cremigen Genuss, während ein Glühweinlikör durch weihnachtliche Gewürze verzaubert. Diese Liköre lassen sich in hübschen Flaschen abfüllen und festlich verpacken. Sie sind nicht nur ein beliebtes Mitbringsel für Weihnachtsfeiern, sondern können auch an den Feiertagen gemeinsam genossen werden.

6. Brotaufstrich

Eine selbstgemachte Spekulatiuscreme ist das ideale Geschenk für alle, die den Geschmack von Weihnachtsgebäck lieben. Die Zubereitung ist unkompliziert: Spekulatius-Kekse werden mit Sahne, Butter und etwas Zucker zu einer cremigen Masse verarbeitet. Auch andere Klassiker wie Karamellkekse oder Vanillekipferl lassen sich zu köstlichen Brotaufstrichen verarbeiten und sorgen für weihnachtlichen Genuss.

7. Bruchschokolade

Bruchschokolade ist eine kreative und zugleich unkomplizierte Geschenkidee. Hierbei wird Schokolade geschmolzen, auf ein Backblech gegossen und mit verschiedenen Toppings wie Nüssen, getrockneten Früchten oder Karamellstücken bestreut. Nachdem die Schokolade abgekühlt ist, wird sie in unregelmäßige Stücke gebrochen – daher der Name. Diese Art von Schokolade lässt sich individuell gestalten und ist optisch ein echter Hingucker. Sie kann in Tütchen verpackt und als süßes Mitbringsel verschenkt werden.

8. Rentier- oder Schneemann-Schokolade

Bei dieser Variante der Bruchschokolade wird das Schokoladenstück kreativ verziert, sodass es wie ein Rentier oder Schneemann aussieht. Dafür werden Zuckeraugen, kleine Brezeln als Geweihe und bunte Smarties als Nase verwendet. Diese süßen Figuren bringen weihnachtliche Stimmung und sind besonders bei Kindern beliebt.

9. Selbstgemachtes Müsli

Ein selbstgemachtes Müsli ist ein gesundes und persönliches Geschenk, das nach Belieben variiert werden kann. Haferflocken, Nüsse, Trockenfrüchte und Gewürze wie Zimt und Vanille bilden die Grundlage, die in einem dekorativen Glas abgefüllt wird. Verziert mit einer Schleife und einem kleinen Rezeptetikett wird das Müsli zu einem stilvollen und praktischen Geschenk.

10. Plätzchen

Selbstgebackene Plätzchen sind ein Klassiker unter den Weihnachtsgeschenken. Die Vielfalt reicht von Vanillekipferln über Zimtsterne bis hin zu Schokoladenkeksen. Besonders schön wirken sie, wenn sie in einer dekorativen Keksdose oder einem Gläschen verpackt werden. Mit verschiedenen Glasuren und Streuseln lassen sich die Plätzchen zusätzlich verzieren, um ihnen eine festliche Note zu geben.

11. Selbstgemachte Pralinen

Pralinen herzustellen ist zwar etwas aufwändiger, aber das Ergebnis lohnt sich. Ob mit einer feinen Ganache-Füllung, Marzipan oder Nüssen – die Pralinen können nach Belieben gestaltet werden. Sie lassen sich wunderbar in kleinen Schachteln verpacken und eignen sich als edles Geschenk. Mit verschiedenen Überzügen wie Zartbitterschokolade oder weißer Schokolade lassen sich die Pralinen auch optisch variieren.

12. Pumpkin-Spice-Mischung

Diese Gewürzmischung ist nicht nur ein Muss für den beliebten Pumpkin-Spice-Latte, sondern auch ideal für Kuchen, Kekse oder Porridge. Die Mischung ist vielseitig einsetzbar und verleiht vielen winterlichen Rezepten das gewisse Etwas. Als Geschenk ist sie besonders praktisch für alle, die gerne backen oder Gewürze lieben. Lesen Sie jetzt unser Rezept für die Pumpkin-Spice-Gewürzmischung.

13. Marzipankartoffeln

Kleine Kugeln aus Marzipanrohmasse, die in Kakaopulver gerollt werden, erinnern optisch an kleine Kartoffeln. Marzipankartoffeln sind ein einfaches, aber beliebtes Weihnachtskonfekt, das schnell herzustellen ist. Sie werden in kleinen Päckchen verpackt und sind ein süßer Genuss für Marzipanliebhaber. In unserem Ratgeber finden Sie 3 Varianten des Marzipankartoffel-Rezepts.

14. Apfelmus

Selbstgemachtes Apfelmus ist ein Klassiker, der das ganze Jahr über schmeckt, aber mit einer Prise Zimt besonders weihnachtlich wird. Es kann als Beilage zu Desserts oder als Brotaufstrich verwendet werden. In dekorativen Gläsern abgefüllt, wird es zu einem schönen Geschenk aus der Küche, das sich gut lagern und vielseitig verwenden lässt. In unserem Artikel finden Sie mehrere Rezept-Varianten für Apfelmus.

15. Gebrannte Mandeln

Der Duft von gebrannten Mandeln gehört zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Mandeln werden in Zucker karamellisiert und mit Gewürzen wie Zimt verfeinert. Wie genau es funktioniert, haben wir in unserem Ratgeber zusammengefasst. Nach dem Abkühlen werden sie in kleine Tütchen oder Gläser gefüllt und als knuspriges Naschwerk verschenkt. Sie erinnern an den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und bringen den typischen Geschmack der Adventszeit nach Hause.

16. Kandierter Ingwer

Kandierter Ingwer ist eine süß-scharfe Köstlichkeit, die besonders in der kalten Jahreszeit geschätzt wird. Die Ingwerstücke werden in Zucker gekocht und anschließend getrocknet. Dieses gesunde und zugleich würzige Geschenk passt perfekt zu Tee oder kann als kleine Nascherei zwischendurch genossen werden.

17. Trinkschokolade am Stiel

Für diese Geschenkidee wird geschmolzene Schokolade in kleine Förmchen gegossen und mit einem Holzstiel versehen. Nach dem Erkalten wird die Schokolade am Stiel in heißer Milch aufgelöst und verwandelt sich in eine köstliche Trinkschokolade. Diese süße Überraschung, besonders hübsch verpackt, eignet sich als kleines Mitbringsel für Schokoladenliebhaber.

18. Selbstgemachter Tee

Ein selbstgemachter Tee aus getrockneten Kräutern, Früchten und Gewürzen ist ein schönes und wohltuendes Geschenk. Kräutermischungen wie Pfefferminze, Kamille oder Hagebutte können individuell kombiniert und in kleinen Säckchen oder Gläsern verpackt werden. Dieses Geschenk lädt zu gemütlichen Teestunden ein und ist gleichzeitig eine gesunde Alternative zu Süßigkeiten.

19. Schoko-Crossies

Schoko-Crossies bestehen aus einer Mischung von geschmolzener Schokolade und knusprigen Zutaten wie Cornflakes oder gehackten Nüssen. Diese Masse wird in kleinen Häufchen auf ein Blech gegeben und zum Abkühlen stehen gelassen. Die knusprigen Schoko-Happen sind schnell gemacht und lassen sich gut in Tütchen verpacken – ein ideales Geschenk für Naschkatzen.

20. Soßen wie Karamellsoße oder Schoko-Soße

Selbstgemachte Soßen wie Karamell- oder Schoko-Soße verleihen Desserts oder Eis das gewisse Extra. Für die Karamellsoße wird Zucker geschmolzen und mit Sahne aufgegossen, die Schoko-Soße entsteht durch das Schmelzen von Schokolade mit etwas Butter und Sahne. Diese Soßen lassen sich in hübsche Flaschen abfüllen und sind ein tolles Mitbringsel für alle, die gerne naschen.

21. Selbstgemachte Gewürzmischungen

Selbstgemachte Gewürzmischungen sind einfach herzustellen und bieten eine persönliche Note in der Küche. Für ein Chili con carne mischt man z.B.: 6 EL Paprikapulver, 4 EL Kreuzkümmel, 3 EL Oregano, 3 EL Salz, 2 EL Cayennepfeffer, 2 EL gemahlener Pfeffer, 1 TL Zimt und 1 EL Backkakao. Die Mischungen können in kleinen Gläschen oder Tüten verpackt werden und sind ein aromatisches Geschenk für Hobbyköche.

22. Risotto-Mischung im Glas

Eine Risotto-Mischung im Glas ist eine schöne Alternative zu süßen Backmischungen. Dazu werden Risottoreis und getrocknete Zutaten wie Pilze, Kräuter oder getrocknete Tomaten schichtweise in ein Glas gefüllt. Ein einfaches Rezept könnte lauten: Den Inhalt des Glases in etwas Öl anbraten, nach und nach 500 ml Brühe und 200 ml Weißwein hinzufügen und unter Rühren kochen, bis der Reis gar ist. Mit einem Etikett und Kochanleitung versehen, ist es ein leckeres Geschenk.

23. Selbstgemachtes Öl

Aromatisierte Öle verleihen Salaten oder Gerichten eine besondere Note. Für Knoblauchöl werden Knoblauchzehen in eine Flasche mit hochwertigem Olivenöl gegeben und mindestens eine Woche ziehen gelassen. An anderer Stelle lesen Sie, wie Sie Chiliöl selber machen. Die Flaschen lassen sich dekorativ gestalten und sind ein edles Geschenk für alle, die gerne würzige Akzente in ihrer Küche setzen.

24. Selbstgemachter Essig

Selbstgemachter Essig, etwa Himbeer-Essig, ist eine fruchtige Bereicherung für Salate und ein elegantes Geschenk für Feinschmecker. Für die Zubereitung werden 200 g frische Himbeeren mit 250 ml Weißweinessig und 1 EL Zucker in ein sauberes Gefäß gegeben. Nach ein bis zwei Wochen Ziehzeit entfalten sich der intensive Geschmack und die leuchtende Farbe. Anschließend wird der Essig abgeseiht und in dekorative Flaschen abgefüllt. Einfach herzustellen, verleiht dieses Geschenk jeder Küche eine besondere Note.

25. Brotbackmischung im Glas

Brotbackmischungen im Glas sind eine originelle und herzhafte Alternative zu süßen Mischungen. Für ein einfaches Brot können beispielsweise 150 g Roggenmehl, 100 g Dinkelmehl, 150 g Weizenmehl, 1 Päckchen Trockenhefe, 1 TL Salz, 2 EL Haferflocken, 2 EL Mohnsamen und Kürbiskerne nach Belieben in ein Glas gefüllt werden. Die Anleitung: "Füge 300 ml Wasser hinzu, knete den Teig, lasse ihn 30 Minuten ruhen und backe das Brot anschließend bei 200 °C für 30 Minuten." Eine wunderbare Geschenkidee für Brotliebhaber, die Freude am Selberbacken haben.

26. Eingelegtes mit eigener Gewürzmischung

Eingelegtes Gemüse, wie Oliven oder Gurken, erhält durch selbst zusammengestellte Gewürzmischungen einen persönlichen Geschmack. Für eingelegte Gurken kocht man 500 ml Essig, 500 ml Wasser, 200 g Zucker und 1 EL Salz auf und übergießt damit die Gurken in einem Glas. Zu diesem Sud können Sie Gewürze nach Belieben hinzufügen, um den Gurken einen individuellen Charakter zu verleihen. Mit Honig, Chili und Senfkörner werden die Gurken beispielsweis süß-scharf.

27. Selbstgemachte Soßen

Selbstgemachte Soßen sind ein herzhaftes Geschenk, das zu vielen Gerichten passt. Für eine einfache BBQ-Soße mischt man 200 ml Tomatenmark, 100 ml Apfelessig, 50 g braunen Zucker, etwas Knoblauch, Rauchpaprika und Senf. Nach dem Aufkochen wird die Soße in Flaschen gefüllt und lässt sich gut verschenken. Auch Gewürzketchup mit besonderen Zutaten, wie Curry oder Kreuzkümmel, ist eine tolle Variation. Lesen Sie jetzt nach, wie Sie Ketchup einfach selber machen.

28. Selbstgemachte Brotchips

Aus übrig gebliebenem Brot lassen sich knusprige Brotchips herstellen, die sich ideal als Snack oder Beilage zu Dips eignen. Das Brot wird dünn geschnitten, mit Olivenöl, Salz und Kräutern bestrichen und knusprig gebacken. In kleine Tüten oder Gläser verpackt, sind Brotchips ein leckeres und nachhaltiges Geschenk für alle, die herzhafte Knabbereien lieben.

29. Pesto

Selbstgemachtes Pesto ist schnell zubereitet und ein aromatisches Geschenk, das sich vielseitig verwenden lässt. Klassisches Pesto Genovese wird aus frischem Basilikum, Pinienkernen, Parmesan, Knoblauch und Olivenöl gemixt. Es kann in dekorative Gläser abgefüllt und gut im Kühlschrank aufbewahrt werden. Neben der klassischen Variante lassen sich auch ausgefallenere Pestos, wie Rucola- oder Tomatenpesto, herstellen.

30. Senf

Selbstgemachter Senf ist eine delikate Geschenkidee, die sich individuell verfeinern lässt. Für ein Grundrezept werden Senfkörner mit Essig, Wasser, Zucker und Gewürzen vermischt und püriert. Nach einer kurzen Reifezeit entfaltet sich das volle Aroma. Mit Kräutern oder Honig lässt sich der Geschmack anpassen. In kleinen Gläsern verpackt, ist selbstgemachter Senf ein originelles und köstliches Mitbringsel für die Küche.

31. Bodybutter

Selbstgemachte Bodybutter ist ein luxuriöses Pflegeprodukt, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Sie wird aus natürlichen Zutaten wie Sheabutter, Kakaobutter und Kokosöl hergestellt. Eine einfache Anleitung haben wir hier für Sie aufgeschrieben. Die fertige Bodybutter kann mit ätherischen Ölen wie Lavendel oder Vanille beduftet werden. In hübschen Gläschen abgefüllt, ist sie ein pflegendes und persönliches Geschenk für Freunde und Familie.

32. Bodyspray

Ein selbstgemachtes Bodyspray ist eine erfrischende Möglichkeit, sich zu beleben und angenehm zu duften. Das Spray wird in eine Sprühflasche gefüllt und kann bei Bedarf auf Körper und Kleidung aufgetragen werden. In unserem Ratgeber haben wir eine Anleitung für Sie zusammengefasst.

33. Badekugeln

Badekugeln sind ein beliebtes DIY-Geschenk, das jedes Badeerlebnis in eine Wellness-Zeit verwandelt. Beim Auflösen in warmem Wasser sprudeln sie und geben pflegende Öle sowie Duftstoffe frei. Zusätze wie getrocknete Blütenblätter oder Glitzerpartikel machen die Badekugeln besonders dekorativ und persönlich. Wie Sie Badekugeln selbst machen, haben wir hier zusammengefasst.

34. Gesichtsmaske

Eine selbstgemachte Gesichtsmaske bietet eine natürliche und pflegende Möglichkeit, der Haut Gutes zu tun. Je nach Hauttyp können Zutaten wie Heilerde, Joghurt, Honig und Avocado kombiniert werden, um die Haut zu reinigen, mit Feuchtigkeit zu versorgen oder zu beruhigen. Die Maske wird frisch angerührt und in einem kleinen Glas verschenkt.

35. Lippenbalsam

Lippenbalsam lässt sich mit nur wenigen Zutaten zu Hause herstellen und pflegt trockene Lippen besonders gut. Wachs und Öle werden sanft erhitzt, bis sie geschmolzen sind, und mit einem Aromaöl, z.B. Vanille oder Minze, verfeinert. Die Mischung wird in kleine Döschen gefüllt. Diese handlichen Lippenbalsame sind ein praktisches und liebevoll gestaltetes Geschenk, das in der Winterzeit besonders gut ankommt.

36. Handcreme

Selbstgemachte Handcreme schützt und pflegt beanspruchte Hände. Sie wird aus pflegenden Fetten wie Sheabutter, Mandelöl und Bienenwachs hergestellt. Nach dem Schmelzen und Abkühlen wird die Creme aufgeschlagen und in kleine Döschen oder Tiegel gefüllt. Besonders in der kalten Jahreszeit sind solche reichhaltigen Cremes ein willkommenes Geschenk, das die Haut geschmeidig hält.

37. Schaumbad

Ein selbstgemachtes Schaumbad sorgt für ein entspannendes Badeerlebnis. In dekorativen Flaschen verpackt, ist es ein ideales Geschenk für alle, die sich gerne eine Auszeit im Bad gönnen. In unserem Ratgeber „Schaumbad selber machen“ haben wir verschiedene Ideen und Rezepte gesammelt.

38. Ringelblumensalbe

Ringelblumensalbe ist ein altes Hausmittel, das bei Hautirritationen oder kleineren Wunden hilft. Die Salbe wird aus Ringelblumenblüten, Bienenwachs und einem pflanzlichen Öl hergestellt. Eine genaue Anleitung finden Sie hier. Die Salbe pflegt die Haut und eignet sich auch hervorragend als Schutzcreme im Winter.

39. Seife selber machen

Seife herzustellen ist eine kreative und individuelle Geschenkidee. Sie wird durch das Schmelzen einer Basis-Seife hergestellt, die mit Ölen, Düften und Farben verfeinert wird. Auch kleine getrocknete Blüten oder Peelingpartikel können hinzugefügt werden. Die Masse wird in Formen gegossen und nach dem Erhärten zu dekorativen Seifenstücken. In hübschen Päckchen verpackt, sind sie ein handgemachtes Geschenk, das sich vielseitig personalisieren lässt.

40. Peeling

Ein selbstgemachtes Körperpeeling entfernt abgestorbene Hautzellen und hinterlässt die Haut weich und geschmeidig. Es wird aus grobem Zucker oder Salz, Olivenöl und einem Duft nach Wahl hergestellt. Besonders beliebt sind winterliche Düfte wie Zimt oder Vanille, die dem Peeling eine festliche Note verleihen. Das Peeling wird in einem Glas verpackt und mit einer Schleife dekoriert – eine perfekte Geschenkidee für Wellness-Fans.

41. Potpourri

Selbstgemachtes Potpourri bringt einen angenehmen Duft ins Haus und ist gleichzeitig eine schöne Dekoration. Getrocknete Blüten, wie Rosen oder Lavendel, werden mit duftenden Kräutern und Gewürzen wie Zimtstangen oder Nelken vermischt. Für einen intensiveren Duft können ätherische Öle hinzugefügt werden. Das Potpourri wird in hübsche Schalen oder Säckchen gefüllt und verströmt seinen angenehmen Duft in jedem Raum.

42. Duftkerzen

Selbstgemachte Duftkerzen sind eine perfekte Mischung aus Dekoration und Wohlfühlatmosphäre. Dafür wird Wachs geschmolzen und mit ätherischen Ölen wie Zimt oder Orange gemischt. Die Masse wird in hübsche Gläser gegossen. Mit getrockneten Blüten oder Glitzer können die Kerzen zusätzlich verziert werden. Viele Ideen und eine Anleitung dazu finden Sie in unserem passenden Ratgeber.

43. Schneekugeln

Selbstgemachte Schneekugeln zaubern Winterzauber ins Zuhause. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie in unserem Artikel „Schneekugeln selber machen“. Dieses DIY-Projekt ist besonders bei Kindern beliebt und eignet sich wunderbar als winterliche Dekoration oder als Geschenk.

44. Bienenwachstücher

Bienenwachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Frischhaltefolie und lassen sich einfach zu Hause herstellen. Baumwollstoff wird mit geschmolzenem Bienenwachs bestrichen und nach dem Erkalten als wiederverwendbare Abdeckung für Lebensmittel verwendet. Diese praktischen Tücher sind umweltfreundlich, langlebig und ein ideales Geschenk für umweltbewusste Freunde oder Familienmitglieder. Welche Methoden es zur Herstellung gibt, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

45. Lesezeichen

Kreative Lesezeichen sind ein einfaches, aber nützliches Geschenk, das besonders bei Bücherfreunden gut ankommt. Sie können aus Karton, Stoff oder Leder hergestellt und individuell gestaltet werden, z.B. durch Malereien, Stempel oder kleine Anhänger. Auch Pressblumen oder Bilder können eingearbeitet werden, um das Lesezeichen persönlich und einzigartig zu gestalten.

46. Kalender

Ein selbstgemachter Kalender ist ein praktisches und persönliches Geschenk, das das ganze Jahr über Freude bereitet. Jeder Monat kann individuell gestaltet werden, z.B. mit Fotos, Zeichnungen oder inspirierenden Zitaten. Besonders schön sind Kalender, die mit eigenen Familienbildern gefüllt sind und so einen ganz persönlichen Bezug haben. Diese Geschenkidee ist ideal für Verwandte oder enge Freunde und lässt sich kreativ umsetzen.

47. Bemaltes Porzellan oder Glas

Ob Tassen, Teller oder Gläser – Porzellan und Glas lassen sich wunderbar selbst gestalten. Mit speziellen Porzellan- oder Glasmalstiften kann man individuelle Designs auf die Gegenstände malen, die dann durch das Brennen im Ofen fixiert werden. Ob moderne Muster, persönliche Botschaften oder verspielte Zeichnungen – bemaltes Geschirr ist ein individuelles Geschenk, das jeden Beschenkten zum Lächeln bringt.

48. Handgemachte Töpferware

Tassen, Schalen oder Kerzenhalter können in der heimischen Töpferwerkstatt oder bei speziellen Töpferkursen selbst hergestellt werden. Nach dem Brennen und Glasieren entstehen einzigartige Unikate, die nicht nur praktisch, sondern auch künstlerisch wertvoll sind.

49. Selbstgemachte Knete für Kinder

Kinder lieben Knete, und selbstgemachte Knete ist nicht nur einfach herzustellen, sondern auch unbedenklich. Aus Mehl, Wasser, Salz und Lebensmittelfarben wird eine weiche Masse geknetet, die nach Belieben gefärbt und geformt werden kann. Die Knete ist ungiftig und hält sich in luftdichten Behältern mehrere Wochen. Als kleines Geschenk oder Mitbringsel sorgt sie für stundenlangen Spaß und fördert die Kreativität der Kleinen.

50. Fotobuch mit Bildern

Ein Fotobuch ist ein sehr persönliches und emotionales Geschenk, das gemeinsame Erinnerungen in den Vordergrund stellt. Fotos von besonderen Momenten, Reisen oder Familienfeiern werden in ein Buch geklebt oder digital zusammengestellt und mit kleinen Kommentaren versehen. Es kann thematisch gestaltet werden, z.B. als Rückblick auf das vergangene Jahr. Dieses Geschenk wird immer wieder gerne durchgeblättert und erinnert an schöne Erlebnisse.

51. Körnerkissen

Ein selbstgemachtes Körnerkissen ist ein wärmendes Geschenk für die kalte Jahreszeit. Es wird aus Stoff genäht und mit getrockneten Körnern, wie Dinkelkörnern, Traubenkernen oder Kirschkernen gefüllt. Besonders schön sind individuelle Stoffdesigns oder aufgestickte Muster, die das Körnerkissen zu einem persönlichen Geschenk machen.

52. Schmuck (Armbänder, Ketten)

Selbstgemachter Schmuck, wie Armbänder oder Ketten, lässt sich kreativ gestalten und an den Geschmack des Beschenkten anpassen. Perlen, Lederbänder und Anhänger können zu einzigartigen Stücken verarbeitet werden, die von schlicht bis auffällig reichen. Solche handgefertigten Schmuckstücke haben eine persönliche Note und sind ein wunderschönes Geschenk für Freunde und Familie, das zu jedem Anlass passt.

53. Gestricktes

Stricken ist eine beliebte Handarbeit, bei der mit etwas Geduld schöne Geschenke entstehen können. Ein selbstgestrickter Schal oder warme Socken sind nicht nur praktisch, sondern auch liebevoll gestaltet. Auch Stirnbänder sind ein beliebtes Accessoire für den Winter und lassen sich schnell und einfach stricken. Diese handgefertigten Geschenke sind persönlich, funktional und bringen Freude in den kalten Monaten.

54. Sticken

Sticken ist eine traditionelle Handarbeit, die sich hervorragend eignet, um Textilien zu personalisieren. Mit Stickgarn und Nadel können schöne Muster oder Schriftzüge auf Kissen, Stoffbeutel oder T-Shirts gestickt werden. Alternativ können Sie auch einen bestickten Stickrahmen als Deko verschenken.

55. Nähen

Selbstgenähte Geschenke sind einzigartig und haben eine hohe Wertschätzung. Ob Kissenbezüge, Stoffbeutel oder kleine Accessoires – beim Nähen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit schönen Stoffen und Mustern lassen sich individuelle Geschenke herstellen, die sowohl praktisch als auch dekorativ sind. Besonders schön sind personalisierte Geschenke, wie genähte Taschen mit Initialen oder ein individuell gestaltetes Kissen.

56. Makramee

Makramee ist eine Knüpftechnik, die wunderschöne Dekorationsstücke, wie Blumenampeln, entstehen lässt. Mit Baumwollgarn und einigen Knoten kann eine einfache, aber stilvolle Blumenampel gefertigt werden, die jedem Zuhause eine Boho-Note verleiht. Dieses DIY-Projekt ist nicht nur dekorativ, sondern auch funktional und eignet sich perfekt als Geschenk für Pflanzenliebhaber.

57. Stoffbeutel oder Kissenhüllen gestalten

Ein selbst gestalteter Stoffbeutel oder eine Kissenhülle ist eine schöne und gleichzeitig praktische Geschenkidee. Mit Stofffarben, Schablonen oder Stempeln lassen sich einfache Stoffstücke in kleine Kunstwerke verwandeln. Besonders schön ist es, wenn das Design auf die Vorlieben des Beschenkten abgestimmt ist – sei es mit einem persönlichen Motiv oder einer kreativen Botschaft.

58. Selbstgemachte Weihnachtskarten

Selbstgemachte Weihnachtskarten sind eine persönliche Möglichkeit, Weihnachtsgrüße zu verschicken. Mit buntem Papier, Stickern, Stempeln und Zeichnungen können die Karten individuell gestaltet werden. Diese Handarbeit bietet viel kreativen Spielraum und ist ein liebevolles Zeichen der Wertschätzung.

59. Christbaumschmuck

Selbstgemachter Christbaumschmuck verleiht dem Weihnachtsbaum eine individuelle Note. Aus Papier, Modelliermasse oder Salzteig lassen sich zum Beispiel Sterne, Herzen oder Tannenbäume ausschneiden oder formen und nach dem Trocknen bemalen. Mit Glitzer oder Bändern verziert, wird der Schmuck zu einem persönlichen Geschenk, das jedes Jahr wieder verwendet werden kann und den Weihnachtsbaum schmückt.

60. Einfache Weihnachtsdeko

Handgemachte Weihnachtsdekoration bringt eine persönliche und kreative Note in die Wohnung. Mit einfachen Materialien wie Papier, Holz oder Filz lassen sich Sterne, Girlanden oder Adventsdekorationen basteln. Auch Kerzenhalter oder kleine Tischdekorationen lassen sich leicht gestalten und machen die Adventszeit noch gemütlicher.

Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke sind mehr als nur Präsente – sie sind eine persönliche Geste, die zeigt, wie viel Gedanken und Mühe man in das Geschenk gesteckt hat. Die Freude beim Schenken und Beschenktwerden ist umso größer, wenn etwas Einzigartiges überreicht wird, das mit Liebe und Kreativität hergestellt wurde. Egal, für welche der 60 Ideen Sie sich entscheiden: Sie werden nicht nur Ihre Liebsten überraschen, sondern auch nachhaltige und besondere Momente schaffen, die lange in Erinnerung bleiben. Jetzt heißt es nur noch: an die Basteltische und Küchen – und das Weihnachtsfest kann kommen!