Bärbel Bas will Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Doch wen beträfe das konkret?
02.06.2026 - 10:29 Uhr
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will die gesetzliche Rentenversicherung langfristig breiter aufstellen. Bei einer Veranstaltung der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf warb sie dafür, auch Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. „Wir brauchen ein gemeinsames Rentensystem, wenn man eine große Reform haben will“, sagte Bas laut dem Bericht. Wenn alle einzahlen würden, sei „mehr im Topf“ und der Staat müsse weniger zuschießen.