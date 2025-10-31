Mehr Hollywood-Feeling statt Nischenkino: Kulturstaatssekretär Weimer fordert mehr Filme für die breite Masse und kündigt einen Investitionsboom für die deutsche Filmbranche an.
31.10.2025 - 14:09 Uhr
Die heimische Filmwirtschaft muss nach Worten von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer viel mehr Filme für die breite Masse drehen. Wenn Netflix und Disney und Co. im Land investierten und Filmförderung zu Produktionen führe, dann rufe er die Filmbranche auf, dass sie sich stärker orientiere „an Publikumswünschen, am Markt, an Dingen, die wirklich funktionieren“, sagte Weimer bei einem medienpolitischen Empfang im baden-württembergischen Ludwigsburg.