Ab 2026 profitieren Privatpersonen in Deutschland von mehreren Steuererleichterungen. Wir haben die wichtigsten Änderungen zusammengefasst.
27.10.2025 - 13:33 Uhr
Durch den Ausgleich der kalten Progression steigt im Jahr 2026 der Grundfreibetrag von bislang 12.096 Euro auf 12.348 Euro. Dadurch bleibt für viele Arbeitnehmer am Ende des Monats etwas mehr vom Nettogehalt übrig, auch wenn der Betrag nicht allzu hoch ausfällt. Ein Single in Baden-Württemberg, der das deutsche Brutto-Durchschnittsgehalt von 4.634 Euro bezieht, hat dadurch rund 10 Euro mehr netto pro Monat. Wie sich die Anhebung des Grundfreibetrags auf das eigene Nettogehalt auswirkt, kann man mit dem Rechner der Stiftung Warentest selbst überprüfen.