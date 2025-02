Gentges will Klagen abgelehnter Asylbewerber beschränken

Wie in Dänemark

Die baden-württembergische Justizministerin will Teile des dänischen Asylsystems kopieren. Abgelehnte Asylbewerber könnten dann Geld für die Ausreise bekommen. Zuvor könnten aber ihre Wertgegenstände beschlagnahmt werden.

Christian Gottschalk 09.02.2025 - 13:48 Uhr

Landesjustizministerin Marion Gentges plädiert dafür, das deutsche Asylsystem in manchen Punkten grundlegend neu zu gestalten. Mit Blick auf das in Dänemark verfolgte Modell will die für Migration zuständige CDU-Politikerin prüfen lassen, ob der Rechtsweg bei einem abgelehnten Bescheid verkürzt werden kann.