Bei einer Taufe sind Geldgeschenke nicht unüblich, aber wie viel Geld ist bei einer Taufe als Geschenk angemessen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Durch die Taufe wird der Eintritt des Kindes in das Leben als Christ symbolisiert und gefeiert. Angehörige und eingeladene Gäste zeigen dabei ihre Wertschätzung und Unterstützung für das neue Mitglied der christlichen Gemeinde. Wenn man zu einer Taufe eingeladen und dabei vielleicht auch noch mit dem Taufkind verwandt ist, sind sich viele unsicher, wenn es um das Geschenk geht.

Warum schenkt man Geld zur Taufe? Neben den klassischen Taufgeschenken, die meist einen Bezug zum Glauben und/oder zum Verhältnis mit dem Beschenkten haben, sind vor allem Geldgeschenke gerne bei Taufen gesehen. Das liegt vor allem daran, dass durch das Kind viele weitere Anschaffungen für die Eltern anstehen. Oft wird das Geld auch für das Kind auf einem Konto angelegt.

Wie viel Geld schenkt man zur Taufe?

Wie viel Geld als Geschenk zur Taufe angemessen ist, muss individuell betrachtet werden, da mehrere Dinge für den richtigen Betrag entscheidend sind. Prinzipiell kann vorab auch immer gefragt werden, ob Geldgeschenke willkommen sind. Die folgenden drei Faktoren sollten dabei betrachtet werden:

Die eigene finanzielle Situation: Wem es finanziell gerade nicht gut geht, der muss auch keine großen Geldgeschenke machen. Die Geste zählt mehr als der Betrag.

Das Verhältnis zum Taufkind: Entscheidend für den richtigen Geldbetrag ist vor allem auch das Verhältnis zum Taufkind. Hier gilt, je enger das Verhältnis ist, desto höher sollte das Geldgeschenk sein.

In welchem Rahmen findet die Taufe statt: Nicht selten wird bereits auf der Einladung kommuniziert, dass Geldgeschenke willkommen sind. Dann kann etwas mehr gegeben werden. Allerdings sollten alle Rahmenbedingungen betrachtet werden. Ist die Familie selbst finanziell nicht allzu gut aufgestellt, kann ein zu hoher Geldbetrag unangenehm für die Eltern sein.

Der wichtigste Anhaltspunkt, wenn es darum geht, wie viel Geld man zur Taufe schenken sollte, ist das eigene Verhältnis zum Taufkind. Je näher man ihm/ihr steht, umso höher sollte der Geldbetrag sein. Die folgenden Verhältnisse geben eine grobe Richtlinie:

Patenonkel / Patentante - 100 bis 150 Euro

- 100 bis 150 Euro Enger Familienkreis (Großeltern, Onkel, Tante, etc.) - 50 bis 100 Euro

- 50 bis 100 Euro Freunde - 20 bis 50 Euro

- 20 bis 50 Euro Bekannte/ Nachbarn / entfernte Verwandte - 10 bis 20 Euro

Andere Taufgeschenke

Klassische Taufgeschenke haben meist einen Bezug zum Glauben (zum Beispiel Taufkerzen) und/oder zum Verhältnis des Schenkenden mit dem Taufkind. Beliebt sind hier Geschenke, die lange in Erinnerung bleiben, wie Schmuckstücke oder Kuscheltiere. Von vielen Eltern sind auch nützliche Dinge wie Kleidung, Maxi Cosi, Kindergeschirr oder Ähnliches gern gesehen, da mit einem Kind viele neue Anschaffungen anstehen. Am besten ist es deswegen, vorab mit den Eltern zu reden, um ein Gefühl zu bekommen, was passend ist.