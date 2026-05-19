Wirbel um toten Schatzmeister Techniker Krankenkasse in AfD-Finanzaffäre geschädigt?
Finanzielle Unregelmäßigkeiten bei der Stuttgarter AfD könnten auch die Techniker-Krankenkasse betreffen. Der verstorbene Schatzmeister war dort Kundenbetreuer.
Finanzielle Unregelmäßigkeiten bei der Stuttgarter AfD könnten auch die Techniker-Krankenkasse betreffen. Der verstorbene Schatzmeister war dort Kundenbetreuer.
Die Finanzaffäre beim AfD-Kreisverband Stuttgart reicht möglicherweise deutlich über die Partei hinaus. Von möglichen Unregelmäßigkeiten um den im März verstorbenen Kreisschatzmeister könnte auch die Techniker Krankenkasse (TK) betroffen sein. Eine Sprecherin der großen gesetzlichen Krankenkasse mit Zentrale in Hamburg bestätigte unserer Zeitung, man sei vom Polizeipräsidium Stuttgart über ein laufendes Ermittlungsverfahren informiert worden. Dabei sei „die TK als potenziell Geschädigter um die Mithilfe bei den Ermittlungen gebeten“ worden.