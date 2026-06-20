In einem Offenen Brief wenden sich Architekten der Uni Stuttgart an Stuttgarter Politiker und Bauherrschaft in Sachen Abriss des Wittwer-Baus. Dies sind ihre Vorschläge.
20.06.2026 - 06:32 Uhr
Wöchentlich mehrere Diskussionsrunden, Eingaben, Zurufe gibt es derzeit gegen und für den Plan der Dinkelacker AG, den Stuttgarter Wittwer-Bau abzureißen und gegen einen Neubau zu ersetzen. Nun meldet sich die Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart mit einem Offenen Brief zu Wort, gezeichnet vom Dekan, Professor Martin Ostermann.