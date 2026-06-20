In einem Offenen Brief wenden sich Architekten der Uni Stuttgart an Stuttgarter Politiker und Bauherrschaft in Sachen Abriss des Wittwer-Baus. Dies sind ihre Vorschläge.

Wöchentlich mehrere Diskussionsrunden, Eingaben, Zurufe gibt es derzeit gegen und für den Plan der Dinkelacker AG, den Stuttgarter Wittwer-Bau abzureißen und gegen einen Neubau zu ersetzen. Nun meldet sich die Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart mit einem Offenen Brief zu Wort, gezeichnet vom Dekan, Professor Martin Ostermann.

Das Schreiben geht an den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Frank Nopper, den Stuttgarter Baubürgermeister, Peter Pätzold, und an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Dinkelacker AG und Vorstandsvorsitzenden von Sedlmayr Grund und Immobilien AG, Hermann Brandstetter.

Als Institution, die sich in Forschung und Lehre intensiv mit Baukultur, Stadtentwicklung und nachhaltigem Bauen auseinandersetze, sehe man sich „in der Verantwortung, zu diesem Vorhaben öffentlich Stellung zu beziehen“, heißt es in dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt: „Aus architektonischer Sicht handelt es sich bei dem Gebäude um ein bedeutendes Zeugnis der Nachkriegsmoderne und insbesondere des Brutalismus in Deutschland."

Dem Stuttgarter Bau wird „solide Bausubstanz“ bescheinigt

Entworfen wurde der Bau von Hans Kammerer und Walter Belz. Der Verlust des Gebäudes „würde nicht nur eine Lücke im städtebaulichen Gefüge hinterlassen, sondern auch einen irreversiblen Einschnitt in das kulturelle Gedächtnis der Stadt Stuttgart bedeuten.“

Zudem sei der geplante Abriss „aus klimaschutztechnischer Perspektive nicht zu rechtfertigen“. Internationale wie nationale Strategien zum Klimaschutz betonen ausdrücklich die Priorität von Bestandserhalt vor Neubau. „Dies gilt insbesondere für funktionstüchtige Gebäude wie das Buchhaus Wittwer, das durch seine solide Bausubstanz und räumliche Möglichkeiten das Potenzial einer langen Lebensdauer mit bringt.“ Ein Abriss widerspreche nicht nur fachlichen Empfehlungen, sondern auch den klimapolitischen Zielsetzungen des Landes Baden-Württemberg.

Abrisspläne für Wittwer überdenken, Alternativen ergebnisoffen prüfen

„Wir appellieren daher nachdrücklich an Stadt und Land, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, den Eigentümer zu veranlassen, die Abrisspläne zu überdenken und eine ergebnisoffene Prüfung von Alternativen wie Sanierung, Umnutzung oder Weiterentwicklung im Bestand einzuleiten“, heißt es.

Die Fakultät für Architektur und Stadtplanung erklärt „ausdrücklich ihre Bereitschaft, sich konstruktiv in einen solchen Prozess einzubringen und ihre Expertise zur Verfügung zu stellen.“ Der verantwortungsvolle Umgang mit der gebauten Umwelt sei eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Erhalt statt Abriss sei dabei „nicht nur eine Frage der Ästhetik“, sondern „der ökologischen und kulturellen Verantwortung“ gegenüber kommenden Generationen.