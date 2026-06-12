WM 2026 Startelf oder nicht – die große Undav-Frage vor dem WM-Auftakt
Julian Nagelsmann richtet den Fokus auf das Gruppenspiel gegen Curaçao. Welchen Spielern wird der Bundestrainer dabei vertrauen? Ein Blick auf die Rollen beim DFB.
Julian Nagelsmann richtet den Fokus auf das Gruppenspiel gegen Curaçao. Welchen Spielern wird der Bundestrainer dabei vertrauen? Ein Blick auf die Rollen beim DFB.
Bevor es richtig los geht, hat Julian Nagelsmann kurz vor dem WM-Auftakt den Nationalspielern noch einmal einen Nachmittag freigegeben. Zeit, sich körperlich und mental zu erholen, ehe Anspannung und Nervosität ansteigen.