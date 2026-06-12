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WM 2026 Startelf oder nicht – die große Undav-Frage vor dem WM-Auftakt

WM 2026: Startelf oder nicht – die große Undav-Frage vor dem WM-Auftakt
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Den Ball voll im Blick: der Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart fiebert seiner WM-Premiere entgegen. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/AFP

Julian Nagelsmann richtet den Fokus auf das Gruppenspiel gegen Curaçao. Welchen Spielern wird der Bundestrainer dabei vertrauen? Ein Blick auf die Rollen beim DFB.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Bevor es richtig los geht, hat Julian Nagelsmann kurz vor dem WM-Auftakt den Nationalspielern noch einmal einen Nachmittag freigegeben. Zeit, sich körperlich und mental zu erholen, ehe Anspannung und Nervosität ansteigen.

 

Ab sofort richtet der Bundestrainer den Fokus aber nur noch auf den Turnierneuling Curaçao und die Formation, die er am Sonntag (19 Uhr/ARD) in Houston aufbieten will. Viele Positionen stehen dabei fest. Im Angriff stellt sich jedoch die Frage, ob Deniz Undav vom VfB Stuttgart gleich auf dem Platz steht. Ein Blick auf die Rollen im Kader des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Torhüter

Klar, Manuel Neuer ist das große Thema, das zuletzt immer kleiner wurde. Weil der 40-Jährige voll trainierte und gegen Curaçao mit seiner Rückkehr zwischen die Pfosten gerechnet wird. Eine Punktlandung, nachdem die Wade zwickte. Zweifel gibt es im DFB-Lager dennoch nicht. Alle glauben an die Aura des Weltmeisters von 2014. Sie soll die Gegner schrecken, wenn selbst die jungen Mitspieler wie Nathaniel Brown und Assan Ouédraogo dem heiligen Manu mit Ehrfurcht begegnen.

Manuel Neuer erhält den Vorzug vor Oliver Baumann im DFB-Tor. Foto: Getty Images via AFP

Dahinter wartet Oliver Baumann. Ruhig, geduldig, loyal. Der zurückgestufte Hoffenheimer macht einfach weiter und hält die Bälle, wenn er gefordert ist. Auch deshalb wird er zurzeit als „Weltklasse-1-b-Lösung“ betitelt. Der dritte Mann ist Alexander Nübel. Offiziell noch bis zum 30. Juni an den VfB Stuttgart verliehen, aber seine Zeit im Schwabenland ist abgelaufen und die Zukunft offen. Beim FC Bayern München wird Nübel nicht bleiben, aber Gelegenheit sich während der Weltmeisterschaft zu zeigen, erhält er wohl nicht.

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Rechter Verteidiger

Die Position für Joshua Kimmich. Wobei Experten darüber streiten, ob der Kapitän Rechtsverteidiger ist – oder halbrechter Mittelfeldspieler. Denn im Spielaufbau rückt er ins Zentrum, um den Ball zu verteilen oder per Chip in den Strafraum zu heben. Beides kann der 31-Jährige hervorragend, weshalb die Kimmich-Debatte nicht verstummt. Wäre er nicht besser auf der Doppelsechs aufgehoben?

Die Antwort im DFB-Team liefert Julian Nagelsmann: Nein. Stand jetzt muss man hinzufügen. Denn der Bundestrainer kann jederzeit auf eine neue Idee kommen. Mit seiner Kreativität füllt Nagelsmann auch die Leerstelle hinter Kimmich aus. Einen Herausforderer gibt es nicht und einen klaren Ersatz ebenso wenig. Waldemar Anton hat die Position mehrfach eingenommen. Pascal Groß hat sie auch schon gespielt – und der Bundestrainer hat dafür überraschend zudem Jamie Leweling genannt. Der Flügelstürmer müsste sich dann einer schnellen Umschulung unterziehen.

Innenverteidigung

Die beiden Plätze sind für Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck reserviert – den besonnenen Münchner und den risikofreudigen Dortmunder. Sie haben zuletzt gemeinsam das Abwehrzentrum besetzt, um sich einzuspielen. Und siehe da, es hat funktioniert. „Jonathan gibt den Takt vor. Er ist auf dem Platz lauter. Ich orientiere mich an ihm“, sagt Schlotterbeck zur Aufgabenverteilung.

Doch gegen Curaçao ist kein Stresstest zu erwarten. Da wird eher Schlotterbecks starker linker Fuß im Spielaufbau gefragt sein, als Tahs mächtiger Körper in den Zweikämpfen. Interessant ist die Ruhe, die hinter dem FCB-BVB-Tandem herrscht. Denn schließlich lauert Antonio Rüdiger auf eine Chance, wieder in die Stammformation zu rücken. Bisher gibt sich der wilde Mann von Real Madrid jedoch zahm.

Linker Verteidiger

Nathaniel Brown hat das Rennen gemacht. Erst überholte der Frankfurter Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart links, jetzt David Raum von RB Leipzig. Obwohl der 22-Jährige angeblich noch gar nicht weiß, wie gut er ist. Sagt Julian Nagelsmann – und der Bundestrainer muss es wissen. Auf einem exzellenten Kenntnisstand, was Brown und sein Potenzial anbelangt, sind zudem die Kaderplaner des FC Bayern. Denn die Unterhändler des Rekordmeisters sind sich offenbar mit dem Eintracht-Sportchef Markus Krösche über einen Transfer einig. Kostenpunkt: 65 Millionen Euro.

Für Raum spielt der Marktwert seines Konkurrenten keine Rolle. Er mag Brown persönlich und unterstützt ihn. Die bisherige Stammkraft geht aber davon aus, dass er ausreichend Spielzeit erhält. „Wir haben unterschiedliche Profile und da kommt es auch auf den Gegner an, wer spielt“, sagt Raum. Klingt so, als ob der 28-Jährige überzeugt ist, spätestens dann aufzulaufen, wenn mit den K.-o.-Spielen die großen Jungs kommen.

Jamie Leweling (links) und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart auf dem Weg zum DFB-Training. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Defensives Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha bilden die Doppelsechs. Eingespielt sind sie zwar nicht, aber sie haben sich zuletzt gut ergänzt. Pavlovic als der tief positionierte Spieler und Nmecha als der offensivere Partner. So vereinigen sich Spielstruktur und Dynamik – eine Kombination, die der Bundestrainer Julian Nagelsmann sehen will.

Für Angelo Stiller vom VfB Stuttgart bedeutet das: Er ist als erste Alternative zu Pavlovic zu betrachten. Selbst wenn es gerade auf die Besetzung dieser Position keinen Mangel im Kader gibt. Leon Goretzka und Pascal Groß zum Beispiel. Ach ja, und Kimmich nicht zu vergessen. Stiller hat Nagelsmann aber vor der Nominierung überzeugt, weil er unter Druck stark gespielt hat. Zudem hat ein Gespräch zwischen dem Bundestrainer und dem Stuttgarter Klarheit über dessen Rolle im Kader gebracht.

Offensives Mittelfeld

Die linke Seite ist mit Florian Wirtz besetzt. Ein außergewöhnlicher Spieler, der bei der WM durchstarten könnte. Am liebsten in Verbindung mit Jamal Musiala in der Mitte. Das wünschen sich die Fans – und der Bundestrainer Julian Nagelsmann will sein Offensivduo auch zaubern sehen. Nur: Musiala präsentiert sich nach seiner langen Verletzungspause immer noch nicht in Topform. Wäre es nicht Musiala, stünde seine Aufstellung in Frage.

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Auf rechts steht plötzlich wieder Leroy Sané in der ersten Reihe. Nach dem Ausfall von Lennart Karl ist er nachgerückt. Trotz der vielen Diskussionen, die ihn seit Langem begleiten. Weil er seine Fähigkeiten zu selten abruft. Nagelsmann vertraut dem 30-Jährigen dennoch und glaubt, ihn so „kitzeln“ zu können, dass Sané den Unterschied ausmacht. Dahinter gibt es Jamie Leweling. Der VfB-Angreifer bringt mit seiner körperlichen Wucht eine andere Komponente ein als der filigrane Sané. Gerade gegen Gegner, die athletisch sind.

Mittelstürmer

Deniz Undav oder Kai Havertz? Läuft es im Sturmzentrum auf diese Frage hinaus. Es ginge auch mit beiden, da Havertz jede offensive Position gut ausfüllen kann. Das ist sein Vorteil. Zudem kommt der Profi des FC Arsenal als englischer Meister mit Selbstvertrauen. Und er ist aus dem Stadium des Talents entwachsen. „Er ist ein Führungsspieler“, sagt der Sportdirektor Rudi Völler über den 27-Jährigen.

Für Undav bedeutet das, dass er grundsätzlich die Rolle des Jokers einnimmt. Gegen Curaçao könnten seine Knipserqualitäten aber sofort gefragt sein. Enge Räume, viel Präsenz im gegnerischen Strafraum, da ergeben sich Undav-Momente. Jedenfalls mehr als Woltemade-Momente. Big Nick ist in England etwas geschrumpft – und Undav steht in der Stürmerrangliste vor Nick Woltemade. Nach muskulären Problemchen ist der VfB-Torjäger auch bereit, er fiebert seiner WM-Premiere entgegen.

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