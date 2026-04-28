Party für Stuttgarts besonderes Vorzeigequartier im Stuttgarter Osten. Wie die 28 neuen Wohnungen gelungen sind – und wer die Architekten sind.
28.04.2026 - 07:00 Uhr
Bezahlbarer, dazu gestalterisch gelungener Wohnraum ist gefragt – auch in Stuttgart. Und im Stuttgarter Osten haben nun Mieterinnen und Mieter solche Wohnungen bezogen. Auf dem Gelände der ehemaligen Hauswirtschaftlichen Schule ist ein architektonisch überzeugendes Ensemble entstanden, entworfen vom Stuttgarter Büro Harris und Kurrle Architekten für die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG).