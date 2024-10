Schön wohnen in Stuttgart und der Region: Wir zeigen sieben der architektonisch gelungensten Einfamilienhäuser mitten in der Stadt.

Tomo Pavlovic 20.10.2024 - 07:00 Uhr

Die Stadtflucht ist zurück, die Menschen ziehen wieder raus – so lässt sich Studien zufolge der neue Trend in der Wohnortwahl der Deutschen zusammenfassen. Mehr Menschen in Deutschland ziehen heute aufs Land, also in die Dörfer. Doch der Grund ist nicht etwa, dass da draußen blühende Landschaften auf die Menschen – meist Familien – warten würden. Nein, das Motiv für die Stadtflucht ist meistens der günstigere Wohnraum.