Mit dem „Bau-Turbo“ will die Koalition Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzen. So sollen neue Bauflächen schneller nutzbar werden und mehr Wohnraum entstehen.

red/afp 09.10.2025 - 13:19 Uhr

Der Bundestag hat am Donnerstag den sogenannten Bau-Turbo beschlossen, der die Schaffung von Wohnraum in Deutschland beschleunigen soll. Die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen von Union und SPD stimmten für den Gesetzesentwurf zur „Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“. Die Oppositionsparteien AfD, Grüne und Linke votierten gegen die Regelung.