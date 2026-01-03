 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Zehn verlorene Jahre? Wohnungsbau in Stuttgart kommt nicht voran

Wohnungsmarkt Stuttgart Zehn verlorene Jahre? Wohnungsbau in Stuttgart kommt nicht voran

Wohnungsmarkt Stuttgart: Zehn verlorene Jahre? Wohnungsbau in Stuttgart kommt nicht voran
1
Dringend gesucht: mehr Neubauwohnungen wie hier im Neckarpark in Stuttgart-Bad-Cannstatt. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Flaute beim Wohnungsneubau nimmt kein Ende. Die Genehmigungszahlen sind laut einer neuen Studie im Zehnjahresmittel stark rückläufig. Was das für Stuttgart bedeutet.

Bauen/Wohnen: Tomo Pavlovic (pav)

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will die Mieten in Deutschland weiter regulieren. Der geplante Gesetzentwurf betrifft möblierte Wohnungen, den Kündigungsschutz sowie die sogenannten Indexmieten. Letztere sollen maximal 3,5 Prozent pro Jahr steigen dürfen – und zwar in „angespannten Wohnungsmärkten“. Nach dem Willen der Justizministerin sollen diese Regelungen 2027 in Kraft treten. Die allgemeine Mietpreisbremse hat die schwarz-rote Bundesregierung bereits bis Ende 2029 verlängert.

 

Starker Anstieg der Angebotsmieten auch in Stuttgart

Ob solche und andere Maßnahmen greifen und die auch in Stuttgart herrschende Wohnkrise in diesem Land abmildern können, bleibt allerdings fraglich. Schließlich sind trotz aller bisherigen Regulierungsversuche in Deutschland die Bestandsmieten seit 2013 im Schnitt um 19 Prozent gestiegen, bei Neuvermietungen sogar um 50 Prozent, in Großstädten um rund 75 Prozent. Das ergab eine Studie des Münchner ifo-Instituts.

Die Forscher haben auch im Einzelnen die Zahlen für die Großstädte genannt: so war der Anstieg der Angebotsmieten seit 2013 zu 2025 in Berlin am höchsten (plus 108 Prozent); Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart verzeichneten Zuwächse zwischen 55 und 60 Prozent: in Hamburg von 10,56 auf 16,37 Euro je Quadratmeter, in Frankfurt von 11,23 auf 17,65 Euro, in Stuttgart von 10,17 auf 15,91 Euro je Quadratmeter.

Geht manchmal doch: Wegen nachhaltiger Energieversorgung und guter Gestaltung preisgekrönt – von a+r Architekten entworfene Wohnhäuser im Rosensteinviertel, Nordbahnhofstraße in Stuttgart. Foto: a+r/Brigida González

Laut Studie fehlen 1,2 Millionen Wohnungen im Land

Zugleich werden immer weniger Wohnungen neu gebaut. Laut dem Pestel-Institut fehlen allein in Westdeutschland 1,2 Millionen Wohnungen. Die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr stehen noch aus, doch das Forscherteam des ifo-Instituts erwartete für 2025 lediglich 205 000 neu gebaute Wohnungen, für das Jahr 2026 rechnete man mit nur noch 185 000, was deutlich unter den Zielen der Ampel liegt.

Die vorherige Ampelkoalition hatte das Ziel von 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr ausgegeben. Die Gründe für diese Fehlleistung sind vielfältig, unter anderem sprechen Experten von einer regelrechten Explosion der Baukosten.

Träge Bautätigkeit in Stuttgart und Region

Eine direkte Folge ist eine träge Bautätigkeit. Was für das ganze Land gilt, entspricht auch der Realität in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Eine neue Analyse des Marktforschungsinstituts IVD dokumentiert eindrücklich, in welchem Ausmaß der Bau neuer Wohnungen in den vergangenen Jahren beständig zurückgegangen ist und die Krise im Wohnungsbau in Stuttgart und der Region zunehmend verschärft hat.

Die Betrachtung der jährlichen Genehmigungszahlen ergibt einen deutlichen Rückgang der Bautätigkeit, der sowohl Stuttgart als auch alle Landkreise der Region Stuttgart umfasst. Der Vergleich der prognostizierten Baugenehmigungen für 2025 mit dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre zeigt laut den Immobilienmarktforschern des IVD für Stuttgart klar: In der Landeshauptstadt wurden bis Ende 2025 schätzungsweise 1050 neue Wohneinheiten zum Bau freigegeben.

Baugenehmigungen gehen in Stuttgart um 20 Prozent zurück

Im Vergleich zum langfristigen 10-Jahresmittel von 2015 bis 2024 wird die Zahl nach Angaben der genehmigten Wohneinheiten um rund ein Fünftel zurückgehen. „Die Flaute im Wohnungsneubau hat sich im Jahr 2025 fortgesetzt – die Bautätigkeit wird weiterhin durch ein vergleichsweise hohes Zinsniveau, sehr hohe Baukosten, strenge energetische und baurechtliche Auflagen sowie fehlende Fördergelder gebremst“, beschreibt Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts, die anhaltend schwierige Lage.

Unsere Empfehlung für Sie

Wohnen in Stuttgart: Wo das Wohnen in Stuttgart noch günstig ist – und wo es richtig teuer wird

Wohnen in Stuttgart Wo das Wohnen in Stuttgart noch günstig ist – und wo es richtig teuer wird

Wo explodieren die Kaufpreise für Wohnungen in Stuttgart und weshalb wollen so viele Familien im Westen wohnen? Wo sind die Mieten noch wirklich günstig? Ein Überblick.

Immerhin, das sollte man hier erwähnen, gab es bei den Baugenehmigungen 2025 im Vergleich zum Vorjahr in Stuttgart voraussichtlich ein Plus von 45 Prozent. Das Gesamtbild bleibt dennoch düster. Gerade in Ballungszentren wie Stuttgart ist günstiger Wohnraum kaum noch zu finden und der Druck auf die Mieten unvermindert hoch, von einem ausreichenden Angebot an Sozialwohnungen ganz zu schweigen. Der Wohnungsmangel in den Metropolen werde wohl noch Jahre andauern, prognostizieren Branchenexperten.

Weitere Themen

Gewalt in Kitas: Mehr auffällige Kinder: Das sind die Gründe

Gewalt in Kitas Mehr auffällige Kinder: Das sind die Gründe

Der KVJS verzeichnet für 2024 in Baden-Württemberg 531 körperliche oder verbale Angriffe durch Kinder. Unter anderem das Stuttgarter Jugendamt nennt Gründe für diese Entwicklung.
Von Jenny Hilger
Wohnungsmarkt Stuttgart: Zehn verlorene Jahre? Wohnungsbau in Stuttgart kommt nicht voran

Wohnungsmarkt Stuttgart Zehn verlorene Jahre? Wohnungsbau in Stuttgart kommt nicht voran

Die Flaute beim Wohnungsneubau nimmt kein Ende. Die Genehmigungszahlen sind laut einer neuen Studie im Zehnjahresmittel stark rückläufig. Was das für Stuttgart bedeutet.
Von Tomo Pavlovic
Volksschauspieler gestorben: Ein Walter-Schultheiß-Stäffele für Stuttgart? OB Nopper ist dafür

Volksschauspieler gestorben Ein Walter-Schultheiß-Stäffele für Stuttgart? OB Nopper ist dafür

Der Tod von Walter Schultheiß löst eine Welle der Anteilnahme aus. OB Frank Nopper sagt unserer Redaktion, er begrüße es, wenn ein Stäffele nach dem Schauspieler benannt wird.
Von Uwe Bogen
Wetter in Stuttgart: Leichter Schneefall sorgt für weiße Landeshauptstadt und glatte Straßen

Wetter in Stuttgart Leichter Schneefall sorgt für weiße Landeshauptstadt und glatte Straßen

Am Freitagabend setzte in und um Stuttgart leichter Schneefall ein. Da sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt bewegen, müssen Autofahrer mit glatten Straßen rechnen.
Volksschauspieler gestorben: „Nur wer mit Humor zu Bett geht“ – die besten Sprüche von Walter Schultheiß

Volksschauspieler gestorben „Nur wer mit Humor zu Bett geht“ – die besten Sprüche von Walter Schultheiß

Walter Schultheiß war nicht nur ein begnadeter Charakterdarsteller, sondern auch ein Meister der feinen Pointe. Mit 101 Jahren ist der Ur-Schwabe gestorben – hier seine besten Sprüche.
Von Uwe Bogen
Zum Tod von Walter Schultheiß: Kantig, knitz, voller Humor: Abschied von einem Jahrhundertschwaben

Zum Tod von Walter Schultheiß Kantig, knitz, voller Humor: Abschied von einem Jahrhundertschwaben

Das Land trauert um einen herausragenden Charakterdarsteller: Walter Schultheiß ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Erinnerungen an eine schwäbische Legende.
Von Uwe Bogen
Stuttgarter Innenstadt: Streit im Taxi eskaliert: Unbekannter schlägt Fahrer und flüchtet

Stuttgarter Innenstadt Streit im Taxi eskaliert: Unbekannter schlägt Fahrer und flüchtet

Nach einer Fahrt durch die Stuttgarter Innenstadt ist ein Taxifahrer geschlagen worden. Der Täter flüchtete, ohne zu bezahlen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Von nre
Polizei sucht Zeugen: Einbruchserie über den Jahreswechsel: Schmuck und Bargeld in Stuttgart gestohlen

Polizei sucht Zeugen Einbruchserie über den Jahreswechsel: Schmuck und Bargeld in Stuttgart gestohlen

Unbekannte Täter sind über den Jahreswechsel in mehrere Wohnungen in Stuttgart eingebrochen. In einigen Fällen machten sie Beute, in einem weiteren wurden sie gestört und flüchteten.
Von nre
Wochenendtipps für Stuttgart: Blind Date mit dem Kessel, Community Run und Eisstockschießen

Wochenendtipps für Stuttgart Blind Date mit dem Kessel, Community Run und Eisstockschießen

Der Kessel ist ready für 2026: Dieses Wochenende stehen unter anderem Karaoke, Ausstellungen, Bingo und Eisstockschießen auf dem Plan. Wir haben den Überblick für euch.
Von Sandra Belschner
Gastro in Stuttgart: Gibt es dieses Jahr neue Sterne? – Tester vom Michelin in Stuttgart unterwegs

Gastro in Stuttgart Gibt es dieses Jahr neue Sterne? – Tester vom Michelin in Stuttgart unterwegs

Wo gehen Inspektoren vom Michelin essen? Zum Beispiel im Zum Ackerbürger Can Basar in Bad Cannstatt.
Von Anja Wasserbäch
Weitere Artikel zu Stuttgart Immobilien Wohnen Neubau bauen
 
 