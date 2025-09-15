Eine Kasse ohne Mitarbeiter, das wird immer öfter zum Standard. Wie die Modekette Zara ihr Konzept in der Stuttgarter Filiale erklärt – und was Verbraucherschützer dazu sagen.
15.09.2025 - 14:47 Uhr
Die klassische Kasse im hinteren Teil des Geschäfts steht noch, doch Kassiererinnen und Kassierer gibt es hier nicht mehr. In der Zara-Filiale in der Stuttgarter Königstraße hat sich das Einkaufen spürbar verändert. Wer bezahlt, tut das nun meist allein – vor einem Terminal, ohne Blickkontakt, ohne abschließendes Gespräch.