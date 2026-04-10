Fast fünf Wochen sind seit der Landtagswahl im Südwesten vergangen und noch immer ist nicht klar, ob Grüne und CDU in Koalitionsverhandlungen gehen wollen. Was Manuel Hagel dazu sagt.
10.04.2026 - 12:44 Uhr
Auch fast fünf Wochen nach der Landtagswahl haben sich Grüne und CDU noch immer nicht darauf geeinigt, in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Nachdem sich Grünen-Verhandlungsführer Cem Özdemir am Dienstag optimistisch gezeigt hatten, bald zu einem Ergebnis zu kommen, ziehen sich die Gespräche zwischen den beiden Parteien derzeit offenbar weiter hin. Weitere offizielle Treffen wurden nicht bekannt, auch einen Abschluss der Gespräche teilten die Parteien bislang nicht mit.